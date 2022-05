Realme GT Master, prezzo incredibile con il super sconto di oggi

Il realme GT Master Edition ha fatto il suo debutto nel secondo semestre del 2021 e subito ha catturato l’attenzione degli appassionati di tecnologia. E i motivi sono principalmente due: la scheda tecnica e il prezzo. Con questo smartphone l’azienda cinese ha voluto lanciare un chiaro segnale alla concorrenza: siamo pronti a conquistare nuove fette di mercato. A qualche mese dal debutto sul mercato il realme GT Master Edition è diventato ancora più interessante grazie alle tante offerte che troviamo online. La migliore, però, è disponibile su Amazon ed è davvero sensazionale: lo smartphone è in super promo con uno sconto del 34% che fa risparmiare quasi 120€. Logicamente si tratta del prezzo più basso di sempre su Amazon.

Il prezzo è quello tipico di uno smartphone medio di gamma / entry level. Ma qui c’è poco del medio di gamma: il realme GT Master è di un livello superiore. E lo si intuisce dallo schermo con refresh rate a 120Hz, dalla tripla fotocamera posteriore con obiettivo principale da 64MP e da una ricarica super veloce da 65W. A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

Realme GT Master Edition: la scheda tecnica

Difficile chiedere di più a uno smartphone con un prezzo di listino inferiore ai 230€. Il realme GT Master Edition ha tutte le carte in regola per essere un dispositivo super affidabile che si comporta egregiamente in qualsiasi situazione.

Lo schermo AMOLED da 6,43" ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz che assicura uno scorrimento super fluido quando si utilizzano le app social o i videogame. Inoltre, è presente anche una modalità anti-sfarfallio in modo da non creare problemi alla vista. Nel display è integrato anche il lettore per le impronte. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Snapdragon 778G (con modem 5G integrato), supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Anche sul realme GT Master troviamo la modalità “Street" pensata appositamente per la fotografia di strada. Basta inquadrare le scena e in pochissimi secondi abbiamo la nostra foto con qualità professionale da pubblicare sui social. Il merito è anche dell’ottimo comparto fotografico posteriore composto da un obiettivo principale da 64MP, da una fotocamera ultra-grandangolare da 8 Megapixel con angolo di visione di 119 gradi e da un sensore macro da 4cm.

La batteria è da 4300mAh, ma il pezzo forte è la ricarica super rapida da 65W che permette di avere il 100% di autonomia in meno di quaranta minuti. Lo smartphone ha anche un sistema di raffreddamento a camera di vapore che permette di tenere sempre sotto controllo le temperature ed evitare il deterioramento delle componenti interne.

Realme GT Master Edition in offerta: prezzo e sconto

Minimo storico per il realme GT Master Edition che oggi troviamo su Amazon a un prezzo di 229,90€. Lo sconto è del 34% e acquistandolo adesso si risparmiano quasi 120€. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 45,98€ al mese. Lo smartphone è già disponibile e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore.

realme GT Master Edition