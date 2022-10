Realme GT Neo 2 al minimo storico: lo sconto è sorprendente

La crescita dell’inflazione non riguarda solamente la bolletta del gas o della corrente, ma anche i prodotti tecnologici. E i motivi sono differenti: in primis la carenza di materie prime (i semiconduttori con i quali si realizzano le principali componenti di smartphone, tablet e tutti gli altri prodotti tech) e poi l’aumento dei costi della logistica. E questo ha portato tutte le aziende ad aumentare i prezzi dei dispositivi e a ridurre il numero di offerte. Trovare un buono smartphone a un prezzo vantaggioso è diventato sempre più complicato e per questo motivo quando se ne trova uno bisogna approfittarne subito.

E oggi è il nostro giorno fortunato. Su Amazon, infatti, troviamo il realme GT Neo 2, smartphone top di gamma, in offerta al minimo storico. Erano diversi mesi che il dispositivo non veniva messo in offerta e per questo motivo la promo diventa ancora più interessante. Oggi lo troviamo con uno sconto del 26% che fa risparmiare 120€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Si tratta di un ottimo prezzo per uno smartphone che ha tutto quello che si cerca in un top di gamma, da un buon comparto fotografico, fino a un processore performante.

Realme GT Neo 2: la scheda tecnica

Negli ultimi 24 mesi realme si è affermata in Italia come una delle aziende con la maggior crescita e con dispositivi molto interessanti, soprattutto per il loro rapporto qualità-prezzo. E il realme GT Neo 2 ne è un chiaro esempio. Costa meno rispetto alla concorrenza e offre prestazioni migliori.

I componenti scelti da realme sono tutti top di gamma, a partire dallo schermo. Sullo smartphone troviamo un display AMOLED E4 da ben 6,62" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz, per un utilizzo super-fluido durante il giorno. Lo smartphone ha 4 diversi livelli di frequenza di aggiornamento (30, 60, 90 e 120Hz) che si adattano alla tipologia di contenuto e ottimizzano il consumo di energia. Il pannello è anche molto luminoso (fino a un massimo di 1300nits) e calibra i colori in modo naturale. Altrettanto ottimo è il processore: sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 870 (con modem 5G integrato), con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Poteva mancare un comparto fotografico altrettanto valido? Certo che no. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con quella principale da 64MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e una. Tra le modalità di scatto, oltre a quella classica che permette di scattare immagini luminose anche in condizioni di scarsa luminosità, c’à anche quella "street photography" tipica di realme e pensata appositamente per la fotografia fotocamera macro da 4cm urban, con autofocus immediato per scatti rapidi.

Infine, chiudiamo con la super batteria da 5000mAh che assicura fino a due giorni di autonomia. E grazie alla ricarica super rapida da 65W ci vogliono solo 36 minuti per avere lo smartphone carico al 100%.

Realme GT Neo 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Dopo mesi di "assenza" il realme GT Neo 2 torna in offerta e lo fa con un super sconto che lo porta al minimo storico. Lo smartphone top di gamma è disponibile a un prezzo di 349,99€, con uno sconto del 26% rispetto a quello di listino. Il risparmio è notevole: ben 120€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva direttamente durante la fase di check-out (per capire il funzionamento vi invitiamo a leggere le regole della promozione). Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e lo si può ricevere anche in tempi piuttosto rapidi.

