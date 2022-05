Realme GT Neo 2, il prezzo è calato vertiginosamente: sconto esagerato

Se c’è un’azienda che negli ultimi dodici mesi sta cercando di crescere nel mercato italiano, questa è sicuramente realme. L’azienda cinese si sta facendo conoscere piano piano anche nel Bel Paese e il merito è tutto dei suoi dispositivi, soprattutto gli smartphone. Stiamo parlando di dispositivi con ottime caratteristiche e con un prezzo molto interessante, molto spesso ben al di sotto di quello dei competitor. I più attenti avranno notato che questa stessa filosofia è stata utilizzata anche da altre società nel recente passato (una su tutte Xiaomi) e ha portato i suoi frutti. Tra gli smartphone che più di tutti ha conquistato l’attenzione degli utenti negli ultimi mesi c’è il realme GT Neo 2, un vero top di gamma con un prezzo di listino molto interessante, ma che oggi lo è ancora di più grazie alla super offerta che troviamo su Amazon.

Il realme GT Neo 2, infatti, è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 349,90€, il più basso mai fatto registrare su Amazon. Lo sconto è davvero sensazionale per uno smartphone: ben il 36% in meno rispetto a quello di listino. Solitamente a questa cifra ci si acquista un medio di gamma, mentre lo smartphone dell’azienda cinese ha le classiche caratteristiche di un top di gamma. A partire da un super schermo da 6,67" e con refresh rate a 120Hz, fino ad arrivare a un ottimo processore come lo Snapdragon 870 e a ben 12GB di RAM che permettono di lanciare qualsiasi applicazione senza la paura di restare bloccati. E non manca una fotocamera principale da 64MP. Se siete alla ricerca di uno smartphone con un super prezzo, questa è l’offerta che fa per voi.

Realme GT Neo 2: la scheda tecnica

Il realme GT Neo 2 è uno smartphone top di gamma e da questo non si sfugge. Per capirlo basta partire dallo schermo. Il display AMOLED con tecnologia E4 è da 6,67" con refresh rate a 120Hz. Lo schermo è super fluido (soprattutto con videogame e app social) e ha una luminosità elevata. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 870 (con modem 5G) supportato da ben 12GB di RAM e da 256GB di memoria interna. Se volete lanciare più applicazioni contemporaneamente non troverete nessun tipo di problema: è il meglio di quanto possiate richiedere in questo momento.

Per gli amanti delle fotografie troviamo anche un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore c’è una fotocamera principale da 64MP supportata da un obiettivo ultragrandangolare da 8MP e da un sensore per le foto macro. Disponibili delle modalità ad hoc per gli amanti della fotografica “urban" in modo da offrire un’esperienza fotografica di strada paragonabile a quella delle fotocamere professionali.

Il lato urban dello smartphone si nota anche nel design, soprattutto nella colorazione verde che rende il dispositivo unico nel suo genere. La batteria è da 5000mAh e permette di arrivare a fine giornata senza problemi (con un utilizzo normale si riescono a coprire anche due giorni). Grazie alla ricarica super rapida da 65W si ha il 100% di autonomia in poco più di 30 minuti. Con una ricarica così veloce è necessario tenere a bada la temperatura e infatti troviamo un sistema di raffreddamento a camera di vapore in acciaio inox Plus.

Realme GT Neo 2: prezzo e sconto

