Realme GT Neo 2 il prezzo è crollato: ora è un vero affare

Nel 2021 c’è stata un’azienda che si è fatta conoscere al grande pubblico per i suoi dispositivi e per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Stiamo parlando di realme, azienda cinese che lo scorso anno ha lanciato molti ottimi smartphone con un prezzo davvero interessante. Realme sta cercando di emulare quanto fatto da altre aziende negli anni passati, una su tutte Xiaomi. E pian piano ci sta riuscendo. Uno degli smartphone più interessanti lanciato lo scorso anno è il realme GT Neo 2, un vero top di gamma in ogni suo aspetto, dal processore fino al comparto fotografico.

Oggi il realme GT Neo 2 è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 379,99€, ben il 31% in meno rispetto a quello di listino. Per lo smartphone si tratta del prezzo più basso di sempre su Amazon e anche di una delle migliori offerte del giorno. Difficilmente troverete un altro dispositivo con queste caratteristiche a un prezzo così interessante (acquistandolo oggi si risparmiano ben 170€). La versione in offerta è quella più potente con 12GB di RAM e ben 256GB di memoria interna. Caratteristiche che difficilmente si trovano anche nei dispositivi premium. L’offerta dura solamente pochi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Realme GT Neo 2: la scheda tecnica

Mai come questa volta è importantissimo parlare della scheda tecnica del realme GT Neo 2. Lo smartphone è un vero top di gamma e trovarlo disponibile a meno di 400€ è un affare da non lasciarsi sfuggire.

Che si tratta di un dispositivo che assicura prestazioni elevate lo si intuisce fin dallo schermo. Il display AMOLED con tecnologia E4 è da 6,67" con refresh rate a 120Hz. Lo schermo è super fluido e assicura una luminosità elevata. Inoltre, ha anche una modalità ad hoc contro lo sfarfallio per ridurre le intermittenze. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 870 (con modem 5G) supportato da ben 12GB di RAM e da 256GB di memoria interna. Nessun problema con il multitasking o con le app più pesanti: le performance sono elevatissime. Per tenere a bada le temperature è presente anche un sistema di raffreddamento a camera di vapore in acciaio inox Plus.

Sono tre le fotocamere che troviamo nella parte posteriore. Quella principale è da 64MP e assicura scatti e video di buona qualità. Poi troviamo una fotocamera ultragrandangolare da 8MP e un sensore per le foto macro. Disponibili delle modalità ad hoc per gli amanti della fotografica “urban" in modo da offrire un’esperienza fotografica di strada paragonabile a quella delle fotocamere professionali.

Il lato urban dello smartphone si nota anche nel design, soprattutto nella colorazione verde che rende il dispositivo unico nel suo genere. La batteria è da 5000mAh e permette di arrivare a fine giornata senza problemi (con un utilizzo normale si riescono a coprire anche due giorni). Grazie alla ricarica super rapida da 65W si ha il 100% di autonomia in poco più di 30 minuti.

Realme GT Neo 2: prezzo e sconto

Una delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon per uno smartphone top di gamma. Il realme GT Neo 2 lo troviamo disponibile a un prezzo di 379,99€ con uno sconto del 31%. Acquistandolo oggi si risparmiano quasi 170€, una cifra importante per un dispositivo di questo tipo. Per lo smartphone di realme si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di pochissimi giorni. Per il reso ci sono 30 giorni a disposizione.

realme GT Neo 2 12GB – 256GB verde

realme GT Neo 2 12GB – 256GB nero

Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è in offerta anche il modello con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. In questo caso il prezzo è di 318,08€ e lo sconto del 29%.

realme GT Neo 2 8GB -128GB