Realme GT Neo 2, il top di gamma in offerta a un prezzo mai visto

Oramai lo sappiamo bene: quando esce il nuovo modello di una serie di smartphone, le versioni precedenti vedono crollare il loro prezzo. Questa volta è successo al realme GT Neo 2. Da pochi giorni è stata annunciato il nuovo GT Neo 3 in Cina e presto dovrebbe arrivare anche in Italia. E logicamente il prezzo del realme GT Neo 2è iniziata a scendere vertiginosamente, fino a toccare su Amazon un nuovo minimo storico. Oggi il dispositivo lo troviamo in offerta sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 305€, ben il 32% in meno rispetto a quello di listino. Per uno smartphone con queste caratteristiche si tratta di un super prezzo: infatti abbiamo a che fare con un vero top di gamma con componenti che assicurano prestazioni elevate.

Che cosa troviamo nel realme GT Neo 2? Uno schermo con refresh rate a 120Hz e una luminosità molto elevata. Un processore ad elevate prestazioni e con modem 5G integrato. Un comparto fotografico pensato per la “street photography", con altissima velocità di scatto e con immagini in alta qualità. E infine una batteria che dura fino a due giorni con il supporto anche della ricarica rapida. A poco più di 300€ è difficile chiedere di più a uno smartphone. Non sarà un dispositivo premium, ma i top di gamma è difficile trovare di meglio.

La scheda tecnica del realme GT Neo 2

Realme è diventata oramai una realtà consolidata nel panorama italiano degli smartphone. L’azienda cinese si è fatta apprezzare grazie a dispositivi come il GT Neo 2 che si caratterizzano per un ottimo prezzo e per delle ottime caratteristiche.

Già dallo schermo si capisce che abbiamo a che fare con un ottimo dispositivo. Il display AMOLED E4 ha una diagonale da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate a 120Hz che rende ancora più fluido l’utilizzo del dispositivo. La luminosità tocca un massimo di 1.300 nit, un valore molto alto e che troviamo in pochi smartphone. Sotto la scocca troviamo il chipset Snapdragon 870 (con modem 5G) supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo tre fotocamere: quella principale da 64MP, supportata da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore macro da 4MP. Tra le varie modalità di scatto che troviamo nell’app fotocamera c’è anche quella dedicata alla “street photography" che permette di scattare molto velocemente senza perdere di qualità. C’è anche la modalità “Super Nightscape" per scattare foto luminose e chiare in condizioni di scarsa luce.

Il realme GT Neo 2 monta anche un sistema avanzato per la dissipazione del calore, in modo da non surriscaldare troppo le componenti interne quando giochiamo o utilizziamo più app contemporaneamente. La batteria è da 5000mAh e ci permette di ricaricare il dispositivo anche ogni due giorni. Inoltre, grazie alla ricarica rapida da 66W bastano poco più di 30 minuti per avere il 100% di autonomia.

Realme GT Neo 2 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Oggi troviamo il realme GT Neo 2 in offerta su Amazon a un prezzo di 305€, con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è superiore ai 140€, cifra con cui ci si può acquistare benissimo uno smartwatch o un dispositivo per la casa intelligente. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis (da utilizzare in fase di check-out).

