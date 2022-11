Realme GT Neo 2, il prezzo cala vertiginosamente: oggi è un best buy

Tutto quello che si cerca in uno smartphone top di gamma a un prezzo da medio di gamma. Questa frase riassume abbastanza bene la promo esclusiva che troviamo oggi sul realme GT Neo 2, smartphone top di gamma disponibile al prezzo più basso di sempre. E il merito è dello sconto del 30% che troviamo su Amazon che ci fa risparmiare 140€ sul prezzo di listino. Per non farci mancare nulla c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis. Insomma, un’offerta completa e su misura per noi.

Il realme GT Neo 2 è uno degli smartphone di punta dell’azienda cinese e rappresenta alla perfezione cosa deve essere un best-buy in questo 2022. Ossia uno smartphone completo, che bada al sodo e senza troppi fronzoli. A tutto questo, lo smartphone di realme aggiunge anche un design ricercato e unico nel suo genere, con una scocca posteriore che si ispira alla seta. Per gli amanti della fotografia, c’è una fotocamera principale da 64MP che vi permetterà di dare sfogo alla vostra creatività. L’offerta è in scadenza, quindi avete pochi giorni per approfittarne.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

realme

Realme GT Neo 2: la scheda tecnica

L’equilibrio è il segreto del successo del realme GT Neo 2. Uno smartphone che nella vita di tutti i giorni si rivela utilissimo, grazie ad alcune caratteristiche ben precise, come ad esempio lo schermo super fluido.

E proprio dal display partiamo per raccontarvi la scheda tecnica di questo realme GT Neo 2. Lo smartphone ha un pannello AMOLED molto ampio da ben 6,62" con risoluzione FullHD. È realizzato con tecnologia E4 e assicura un’ottima luminosità. E a corredo c’è un refresh rate fino a 120Hz che lo rende ancora più fluido. È presente anche un doppio sensore di luminosità che rileva con precisione la luce naturale e adatta la luminosità in modo da non dare troppo fastidio agli occhi. Sotto la scocca troviamo il potente processore Snapdragon 870 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Realme ci ha abituato oramai anche a smartphone con un buon comparto fotografico. E lo dimostra la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e da una fotocamera macro da 4cm. Sull’app fotocamera troviamo anche delle modalità di scatto molto interessanti, come ad esempio "Street Photography" pensata appositamente per chi ama la modalità "punta e scatta". La modalità Super Nightscape, invece, è per scattare foto luminose anche in condizioni di scarsa luminosità.

Concludiamo con la super batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. E grazie alla ricarica super rapida da 65W si impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

Realme GT Neo 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Cala ancora il prezzo del realme GT Neo 2: oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 329,99€, con uno sconto di ben il 30%. Il risparmio è sostanziale: ben 140€. Inoltre, c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva solamente durante la fase di check-out (vi consigliamo di leggere attentamente il regolamento per capire come funziona). Lo smartphone è disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e viene consegnato nel giro di qualche giorno. Il periodo per gare il reso è esteso fino al 31 gennaio 2023.

realme

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram