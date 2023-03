Realme GT Neo 3, il prezzo crolla al minimo storico: sconto imperdibile

Se c’è un’azienda che in questi ultimi due anni si è imposta in Italia grazie alla sua politica aggressiva, è sicuramente realme. Il colosso cinese ha stupito il mercato grazie a dispositivi super interessanti, con un design innovativo e con scelte tecniche ben precise. Smartphone che subito si sono imposti come tra i migliori per rapporto qualità-prezzo. Tra questi dispositivi merita un posto d’onore il realme GT Neo 3, uno smartphone top di gamma che è passato inosservato, ma che in realtà nasconde una scheda tecnica super interessante. Oltre ad avere un processore che assicura prestazioni top, ha anche uno schermo super fluido e con un chip dedicato che mantiene il frame rate stabile quando si gioca e con picchi che arrivano fino a 120Hz. Ma non solo: anche il comparto fotografico è pensato per assicurare le prestazioni migliori.

Un telefonino, quindi, pensato per gli amanti delle performance e che oggi troviamo in offerta con uno sconto mai visto prima e al minimo storico. Il merito è del super sconto del 33% che permette di risparmiare ben 200€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta della miglior offerta che possiate trovare per questo modello su internet, il tutto impreziosito dalle garanzie Amazon e dalla possibilità di dilazionare il pagamento. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro: vi consigliamo di approfittarne subito.

realme GT Neo 3

realme GT Neo 3: la scheda tecnica

Uno smartphone che non ha paura di paragoni e con una scheda tecnica improntata alle performance. Con lo sconto a cui lo troviamo oggi diventa un vero best buy con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del realme GT Neo 3.

Partiamo dall’ottimo schermo AMOLED da 6,7" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido. La luminosità è elevatissima e lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Realme ha dotato lo smartphone anche di un chip ad hoc per il display per rendere il frame rate sempre stabile, soprattutto quando si gioca e con le app social (il primo al mondo a essere dotato di una soluzione del genere). Sotto la scocca troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 8100 con modem 5G, 8GB di RAM e memoria interna da 256GB.

Anche il comparto fotografico è di livello assoluto. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e sensore macro. Un comparto versatile e che si adatta a qualsiasi situazione. Disponibili anche delle modalità ad hoc per gli amanti della fotografia "urbana", con filtri che migliorano la saturazione e i colori.

Per gestire al meglio le temperature, realme ha dotato lo smartphone di una camera di vapore molto grande che riesce a dissipare al meglio il calore. Chiudiamo con la batteria da 5000mAh con ricarica rapida 80W che impiega 12 minuti per il 50% di autonomia e circa mezzora per avere il 100%. Non resterai mai senza carica.

realme GT Neo 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Semplicemente la miglior offerta per uno smartphone disponibile in questo momento su Amazon. Da oggi troviamo il realme GT Neo 3 a un prezzo di 399,99€, con uno sconto super del 33%. Oltre a risparmiare 200€ su quello di listino, si tratta anche del prezzo più basso mai registrato sul sito di e-commerce e anche il migliore di tutto il web. Lo smartphone è già disponibile in magazzino e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per effettuare il reso gratuito si hanno ben 30 giorni di tempo. Una promo con i fiocchi da non farsi scappare.

realme GT Neo 3

