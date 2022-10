Realme GT Neo 3, il top con super ricarica è in sconto per Halloween: prezzo da paura

Si possono fare grandi affari anche nella fascia alta del mercato degli smartphone Android, basta saper cercare l’offerta giusta e conoscere i modelli migliori, quelli con il giusto rapporto prezzo-caratteristiche. La fascia dei "quasi top" è la più interessante: modelli di assoluto valore, ad un prezzo nettamente inferiore a quello dei top di gamma veri e propri. Come Realme GT Neo 3, uno smartphone con il chip MediaTek Dimensity 8100, ottimo schermo da 6,7 pollici e una ricarica velocissima che, in occasione di Halloween, è in fortissimo sconto su Amazon.

Realme GT Neo 3 – MediaTek Dimensity 8100 – Ricarica ultra rapida 80W – Versione 8/256 GB

Realme GT Neo 3: caratteristiche tecniche

Il processore dello smartphone Realme GT Neo 3 è il MediaTek Dimensity 8100 abbinato a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Si tratta di un chip con potenza da vendere, assolutamente abbondante per la stragrande maggioranza degli utenti.

Il display di tipo AMOLED da 6,7 pollici supporta l’HDR10+ e ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il sensore per le impronte digitali è posto sotto il pannello.

Sul retro ci sono tre fotocamere: il sensore principale da 50 MP Sony IMX766 con stabilizzazione ottica (OIS), il sensore da 8 MP ultra grandangolare e il sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP con apertura focale da f/2,5.

Le conenssioni disponibili sono il Bluetooth 5.3, il WiFi 6, l’NFC per i pagamenti contactless. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica ultra rapida da 80W che porta la batteria da 0% a 100% in 25 minuti, secondo le specifiche tecniche del produttore.

Realme GT Neo 3: l’offerta Amazon

Realme GT Neo 3 è arrivato in Italia lo scorso giugno al prezzo di listino di 599,99 euro, un prezzo molto competitivo se rapportato alla scheda tecnica da quasi top di gamma. Il prezzo, però, che con l’offerta in corso su Amazon scende di un bel po’ e si ferma a 479,99 euro (-20%, -120 euro). Da prendere subito, prima che l’offerta termini.

