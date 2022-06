Realme GT Neo 3, sconto impedibile e cuffie in regalo: offerta top

Non è cosa abituale trovare in offerta uno smartphone che ancora deve uscire sul mercato (la data di uscita è il 30 giugno) con uno sconto di ben il 19% e con delle cuffie in regalo. Stiamo parlando del nuovissimo realme GT Neo 3, presentato da pochi giorni e che farà il suo debutto solo alla fine del mese. E per il lancio promozionale su Amazon troviamo il bundle che comprende lo smartphone più le cuffie realme Buds Air 3 in offerta con uno sconto che fa risparmiare ben 130€ sul prezzo di listino. Una promozione unica nel suo genere e che non si vede spesso per il lancio di un nuovo smartphone.

Per chi se lo stesse chiedendo, il realme GT Neo 3 è un vero smartphone top di gamma, che non va troppo per il sottile e va dritto al punto: le performance. È stato pensato appositamente per andare al massimo: apertura fulminea delle app, schermo super fluido (con processore dedicato per compensare i frame mancanti, caratteristica che non si trova spesso in uno smartphone), ricarica rapidissima a 80W (solo 12 minuti per avere l’80% di autonomia). E per non farci mancare nulla, l’azienda cinese ha pensato anche a un design che si ispirasse alle macchine sportive degli anni ’80. Insomma, uno smartphone che non teme confronti e che spinge sempre al massimo.

Realme GT Neo 3: la scheda tecnica

Realme oramai non è più una sorpresa, ma piuttosto una piacevole conferma nel panorama italiano degli smartphone. È una delle poche aziende che ancora lancia dispositivi top di gamma a prezzi tutto sommato abbordabili. E quanto intendiamo top di gamma, intendiamo smartphone con prestazioni elevatissime e con le migliori componenti sul mercato. Esattamente quello che troviamo nel realme GT Neo 3 80W.

realme GT Neo 3 – Nitro Blue

Rispetto alle altre aziende, realme investe anche nel design. E questo smartphone ne è la prova. La colorazione si ispira alle auto da corsa degli anni ’80 ed è realizzata con una tecnica particolare che ne mette in risalto anche i particolari. Ora passiamo agli aspetti più tecnici. Lo smartphone monta uno schermo AMOLED con refresh rate a 120Hz che rende tutto super fluido. Il display ha anche un processore dedicato che compensa i frame mancanti, in modo che non ci siano problemi con il lag.

Sotto la scocca troviamo il nuovissimo e potentissimo processore MediaTek Dimensity 8100 5G: il realme GT Neo 3 è il primo smartphone a montarlo in Europa. A supporto 8GB di RAM e ben 256GB di memoria interna. In un dispositivo di questo tipo anche il comparto fotografico deve essere di livello. E infatti troviamo una fotocamera principale da 50MP, un sensore ultra-grandangolare e un obiettivo macro da 4cm. Non mancano le modalità di scatto pensate per i content creator: ad esempio troviamo "Fotografia di strada" pensata appositamente per scatti veloci e con messa a fuoco istantanea.

La batteria è da ben 5000mAh e grazie alla ricarica rapida da 80W impiega meno di 20 minuti pe avere l’80% di autonomia. Per tenere a bada tutta questa potenza è necessario un sistema di dissipazione professionale: i tecnici di realme hanno sviluppato una camera di vapore più grande rispetto al normale che riesce a mantenere basse le temperature. Lo smartphone arriva con Android 12 e la realme UI3.0, ma è già predisposto per Android 13

Realme GT Neo 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Per il lancio del realme GT Neo 3 su Amazon troviamo un bundle speciale che comprende il dispositivo e le cuffie realme Buds Air 3. Il prezzo è di 549,99€, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo di listino del pacchetto. Praticamente è come se le cuffie fossero regalate e lo smartphone con uno sconto di 50€. Il risparmio totale è di 130€, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un dispositivo che ancora deve fare il suo debutto sul mercato, fissato per il 30 giugno. Insomma, un’offerta da non farsi scappare se siete alla ricerca di un vero top di gamma a un prezzo inferiore rispetto agli smartphone usciti sul mercato negli ultimi mesi.

Disponibile in due colorazioni, entrambe richiamano le auto da corsa degli anni ’80: Nitro Blue e Sprint White. Non tenete in considerazione il abnner: aprendo la pagina prodotto vedrete lo sconto reale.

