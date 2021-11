Realme GT in offerta: il top di gamma al prezzo più basso di sempre

Quando è stato lanciato, nel corso della prima metà dell’anno, è stato definito da molti come lo smartphone top di gamma low cost del 2021. Un appellativo usato tutt’altro che a sproposito: le specifiche tecniche del Realme GT sono infatti quelle di uno smartphone pensato per soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Anche e soprattutto quelle fotografiche.

Al lancio, il dispositivo cinese aveva un prezzo di listino inferiore ai 500 euro: di gran lunga più basso rispetto ad altri telefonini simili per caratteristiche tecniche e per ambizioni. Con l’early Black Friday 2021 di Amazon il flagship killer di Realme è diventato ancora più conveniente. Lo sconto di 100 euro porta il prezzo al minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos. Un prezzo al quale è davvero difficile resistere.

Realme GT, com’è fatto

Dotato di un display Super AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz (e piccolo notch per la telecamera frontale nell’angolo in alto a sinistra), con risoluzione 2400×1080 pixel e densità di 409 ppi. Sotto il display trova spazio il SoC Snapdragon 888 (il top di gamma della prima metà del 2021) affiancato da 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio d’archiviazione.

Il comparto fotografico posteriore è composto da un triplo obiettivo con sensore principale da 64 megapixel (apertura f/1.8), capace di scattare foto luminose e dai colori vividi. Sul fronte della connettività, il Realme GT monta un chip 5G con velocità massima di download di 7,5 gigabit e chip Wi-Fi 6.

Il tutto alimentato da una batteria da 4.500 mAh, più che sufficienti per arrivare a fine giornata con ancora della carica residua. E, nel caso la vostra giornata sia stata particolarmente stressante, non avete di che preoccuparvi: il sistema di ricarica veloce SuperDart da 65 Watt permette di ricaricare la batteria in meno di un’ora.

Lo smartphone cinese eccelle anche nella qualità dei materiali utilizzati. Il frame è in metallo, mentre la finitura posteriore gialla è in pelle vegana.

Scheda tecnica Realme GT

Dimensioni e peso . 158,5×73,3×8,4 mm e 186 grammi

. 158,5×73,3×8,4 mm e 186 grammi SoC . Snapdragon 888

. Snapdragon 888 GPU . Adreno 660

. Adreno 660 8 Gigabyte

Memoria . 128 Gigabyte

. 128 Gigabyte Batteria . 4500 mAh con ricarica veloce SuperDart da 65W

. 4500 mAh con ricarica veloce SuperDart da 65W Display . Super AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione 2400×1080 e densità di 409 ppi

. Super AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione 2400×1080 e densità di 409 ppi Fotocamera . Posteriore: triplo sensore da 64 megapixel con apertura f/1.7, 8 megapixel con apertura f/2.3 e 2 megapixel con apertura f/2.4 e flash Dual LED; frontale da 16 megapixel e apertura f/2.5

. Posteriore: triplo sensore da 64 megapixel con apertura f/1.7, 8 megapixel con apertura f/2.3 e 2 megapixel con apertura f/2.4 e flash Dual LED; frontale da 16 megapixel e apertura f/2.5 Connettività . Wi-Fi IEEE 802.11 ac/ax; Bluetooth 5.2; USB type-C 2.0

. Wi-Fi IEEE 802.11 ac/ax; Bluetooth 5.2; USB type-C 2.0 Sensori. Accelerometro, bussola, prossimità, scanner d’impronte Geolocalizzazione. A-GPS, GLONASS, Baidu, Galileo

Realme GT: sconto e prezzo

Con l’early Black Friday 2021 di Amazon, il Realme GT arriva a toccare il suo minimo storico. Lo sconto del 20% assicura infatti un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino: con 399 euro (pagabili anche in cinque rate senza interessi direttamente con Amazon) è così possibile acquistare uno dei migliori smartphone del 2021. Un best buy da non lasciarsi scappare, insomma.

La stessa sorte è toccata anche Realme GT Master Edition, un medio gamma dal prezzo molto interessante. Lo sconto del 18% lo ha infatti portato a toccare il minimo storico, con un prezzo di listino di poco superiore ai 300 euro. Una validissima opzione per chi è alla ricerca di uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Realme GT

