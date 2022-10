Realme GT2, prezzo crollato per il top di gamma: costa pochissimo

Un top di gamma, al prezzo di un medio. Basterebbe questa frase per sintetizzare l’eccezionalità dell’offerta che troviamo oggi su Amazon per il realme GT 2, smartphone top di gamma lanciato quest’anno dall’azienda cinese e che oggi troviamo per la prima volta in grande offerta su Amazon. Per capire la grandezza della promo basta snocciolare qualche numero, come ad esempio quello dello sconto: ben il 29% in meno rispetto a quello di listino. Altrettanto interessante è quello del risparmio: rispetto a quello di listino, il prezzo scende di più di 150€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Il realme GT 2 segue alla perfezione la filosofia dell’azienda cinese. Si tratta di un vero top di gamma, con uno schermo ultra-fluido e con una luminosità molto elevata, un processore prestazionale e un comparto fotografico che permette di sbizzarrirsi in qualsiasi situazione. E c’è anche una maxi batteria che permette di utilizzare il dispositivo fino a un massimo di due giorni. Praticamente tutto quello che si cerca in uno smartphone top in questo inizio di 2022.

Realme GT 2: la scheda tecnica

Un top di gamma lo si riconosce subito, basta leggere attentamente la scheda tecnica e prestare attenzione a poche ma importanti caratteristiche. Una di queste è lo schermo. E infatti sul realme GT 2 troviamo un display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e un refresh rate elevatissimo a 120Hz che lo rende ancora più fluido nell’utilizzo quotidiano. La differenza la si nota soprattutto nello scroll delle app social e nei videogame.

L’altro elemento da tenere in considerazione è il processore. E anche in questo caso troviamo qualcosa di speciale. A bordo, infatti, è presente lo Snapdragon 888 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Quanto basta per aprire rapidamente le applicazioni e salvare tutti i documenti di cui si ha bisogno.

Interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 50MP di nuovissima generazione e con tecnologia Imaging ProLight che permette di scattare immagini di livello professionale. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e di una fotocamera macro da 4cm. Troviamo una doppia stabilizzazione dell’immagine e anche un motore per la riduzione del rumore con supporto dell’intelligenza artificiale che interviene direttamente sui colori per rendere tutti gli scatti e i video più naturali. Tecnologia che si rivela molto utile anche quando ci sono scarse condizioni di luce.

La batteria è da 5000mAh (uno standard su questa tipologia di smartphone) e grazie alla ricarica rapida da 65W si ottiene il 100% di autonomia in poco più di 30 minuti. Chiudiamo con una curiosità molto interessante: lo smartphone è anche rispettoso dell’ambiente. La scocca posteriore è realizzata con degli speciali polimeri derivati da risorse rinnovabili.

Realme GT 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il realme GT 2 in offerta su Amazon con uno sconto del 29% a un prezzo di 391,08€. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il risparmio è considerevole e supera i 150€. Sulla pagina prodotto c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva solamente in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel pochissimo tempo.

