Realme Narzo 50 5G, lo sconto su Amazon fa crollare il prezzo

L’evoluzione tecnologia nel mondo degli smartphone ha fatto, in pochi anni, dei veri miracoli: oggi i top di gamma sono potenti come i computer di pochi anni fa, mentre quelli di fascia media hanno le prestazioni dei migliori telefoni di appena 48 mesi fa e persino gli entry level, ora, hanno decisamente qualcosa da dire. Per moltissimi utenti, a dire il vero, un buon telefono economico è la scelta migliore perché, a conti fatti, non hanno alcun bisogno di tutta la potenza dei modelli più costosi.

Ma deve trattarsi di un buon telefono, non di un telefono qualunque: di un brand noto e affidabile, con la giusta scheda tecnica e un prezzo azzecato. Gli esempi ci sono e, ogni tanto, questi modelli vanno persino in offerta e il loro prezzo scende ancora. E’ il caso di Realme Narzo 50 5G, un ottimo entry level con connessione di ultima generazione prodotto da Realme e attualmente in forte sconto su Amazon per celebrare Halloween.

Realme Narzo 50 5G – MediaTek Dimensity 810 5G – Versione 6/128 GB – Colore Nero (Hyper Black)

Realme Narzo 50 5G – MediaTek Dimensity 810 5G – Versione 6/128 GB – Colore Blu (Hyper Blue)

Realme Narzo 50 5G: caratteristiche tecniche

Il processore del Realme Narzo 50 5G è il MediaTek Dimensity 810 5G abbinato, per l’offerta in corso su Amazon, a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Il display di tipo LCD misura 6,6 pollici e ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz con una luminosità di 600 nit. Il lettore di impronte digitali è posto lateralmente.

Le fotocamere posteriori sono due: la principale è un sensore da 48 MP grandangolare f/1.8, poi c’è il sensore di profondità da 2 MP f/2.4. La fotocamera anteriore è da 8 MP.

Le connessioni disponibili sul Realme Narzo 50 5G, oltre all’ovvio 5G, sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.3 e l’NFC, utile per i pagamenti elettronici contacless al POS o per leggere le schede magnetiche, come la Carta d’Identità Elettronica.

La batteria ha una capienza di 5.000 mAh con ricarica da 33W, due valori entrambi buoni per un device dal prezzo così vantaggioso.

Realme Narzo 50 5G: l’offerta Amazon

Realme Narzo 50 5G è un telefono low cost ma di ultima generazione ed è disponibile in due colori, Hyper Black (nero) e Hyper Blue (blu elettrico). Ha un prezzo di listino particolarmente conveniente di 259,99 euro, che scendono a 219,99 euro (-15%, -40 euro) grazie all’offerta in corso su Amazon. Meno di così, per un telefono con queste caratteristiche è davvero impossibile.

