Smartphone lowcost in offerta, su Amazon è praticamente in regalo

Fortunatamente esistono ancora aziende come realme che realizzano smartphone con buone caratteristiche a un prezzo alla portata di tutti. E quando lo si trova in offerta come oggi, diventa un vero best buy e un’occasione veramente unica. Stiamo parlando della promo speciale che troviamo su Amazon per il nuovo realme Narzo 50i Prime, dispositivo lowcost disponibile con uno sconto di ben il 31%. Sconto che fa scendere il prezzo addirittura sotto i 100€. Un prezzo davvero incredibile, soprattutto in un periodo come quello attuale nel quale il prezzo degli smartphone è salito vertiginosamente.

Sebbene il prezzo possa far pensare tutt’altro, il realme Narzo 50i Prime è uno smartphone con il quale poter fare veramente di tutto, dallo scattare immagini di buona qualità fino al giocare ai videogame più complessi. Il merito è di una scheda tecnica non eccezionale, ma molto equilibrata. Si tratta del classico telefonino economico pensato per la massa. La promo è molto allettante e potrebbe terminare da un momento all’altro.

realme Narzo 50i Prime

Realme Narzo 50i Prime: la scheda tecnica

Non un top di gamma, non un medio di gamma, ma il classico smartphone entry-level che punta tutto sul prezzo. Il realme Narzo 50i Prime rientra in una categoria oramai sempre più sguarnita, quella degli smartphone che costano poco, ma che assicurano prestazioni più che dignitose. E per capirlo basta poco, bisogna solamente leggere la scheda tecnica.

Partiamo da uno dei punti forti del dispositivo, lo schermo. Troviamo un display da ben 6,5 pollici che assicura una buona qualità delle immagini e dei colori. Sotto la scocca trova posto un processore octa-core con cui poter fare praticamente di tutto, dal pubblicare immagini sui propri profili social fino a giocare ai videogame più esosi. A supporto 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Lo spazio di archiviazione può essere espanso fino a 1TB utilizzando la scheda microSD. È presente anche uno slot nel quale poter inserire fino a 3 schede SIM (l’ultimo può essere utilizzato anche per la scheda microSD).

Il comparto fotografico non è di certo al livello di quello dei top di gamma, ma si difende piuttosto bene. Nella parte posteriore troviamo un sensore da 8MP che utilizza gli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini. La fotocamera frontale, invece, è da 5MP.

Altro punto di forza è la batteria da 5000mAh che permette un utilizzo fino a due giorni con un singolo ciclo di ricarica. Nel momento del bisogno è possibile anche utilizzare la modalità Ultra Risparmio che disattiva funzionalità poco utilizzate per estendere la durata della batteria il più possibile.

Realme Narzo 50i Prime in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il realme Narzo 50i Prime, smartphone lowcost lanciato da pochi mesi sul mercato. Oggi lo troviamo a un prezzo speciale di 97€, con uno sconto di ben il 31% su quello di listino. Si tratta di una vera super promo: trovare smartphone sotto i 100€ è diventato oramai impossibile. Il dispositivo è già disponibile in magazzino e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando si effettua l’ordine). Per il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

realme Narzo 50i Prime

