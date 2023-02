Realme Pad, con questo sconto Amazon è per tutte le famiglie

Non si vendono più quanto ai tempi del lock down, ma i tablet sono ancora un dispositivo molto apprezzato dagli italiani: sono infatti entrati nella nostra quotidianità digitale e li usiamo soprattutto per l’intrattenimento o per sbrigare sul divano le ultime incombenze di lavoro che ci siamo portati a casa dall’ufficio. Per questo, salvo rare eccezioni, per moltissimi utenti il tablet deve costare poco. Ecco perché Realme Pad ha avuto tanto successo da quando è stato lanciato sul mercato italiano, circa un anno e mezzo fa: è l’ideale per l’intrattenimento, è leggero e comodo da usare e costa poco. Anzi, pochissimo: è in offerta su Amazon.

Realme Pad – MediaTek Helio G80 – Versione 4/64 GB

Realme Pad: caratteristiche tecniche

Il tablet Realme Pad è un dispositivo che è stato progettato per essere usato quotidianamente in famiglia: è solido ma leggero, con un peso di 440 grammi e uno spessore di 6,9 millimetri grazie a chassis e cornici in alluminio.

Ha a bordo il chip MediaTek Helio G80, abbinato a 4 GB di RAM e a 64 GB di storage che l’utente può espandere fino a 1 TB con scheda microSD (da acquistare a parte). Il display LCD misura 10,4 pollici, ha una risoluzione WUXGA+ (2.000×1.200 pixel) e una luminosità massima di 360 nit.

Sulla parte posteriore è stato collocato un sensore fotografico da 8 MP utile per un veloce punta e scatta. Il sensore per i selfie, di nuovo da 8 MP, è posizionato al centro della cornice più lunga, una scelta tecnica che rende più comodo fare le videochiamate (il tablet si usa in orizzontale).

L’audio è riprodotto da quattro altoparlanti con compatibilità Dolby Atmos, ma c’è anche il jack da 3,5 mm per chi preferisce gli auricolari tradizionali con filo.

La connessione del tablet solo WiFi, ma non è un grosso limite per un tablet pensato per l’intrattenimento domestico. La batteria ha una capacità di 7.100 mA che secondo le specifiche tecniche del produttore assicura 12 ore di visualizzazione di video. La ricarica è da 18 Watt.

Tra le funzioni software più utili segnaliamo la possibilità di mostrare sullo schermo due finestre contemporaneamente (split screen), la modalità lettura che regola automaticamente luminosità e contrasto per non affaticare la vista, la modalità multi-utente per garantire ai nuclei familiari che usano lo stesso tablet di tenere separati i profili di adulti e bambini.

Realme Pad: l’offerta Amazon

Realme Pad è un tablet Android utile come schermo aggiuntivo da usare in famiglia per l’intrattenimento, con una dimensione esattamente in mezzo tra quella di uno smartphone e quella di un laptop.

Il prezzo di listino del Realme Pad è di 259,99 euro, decisamente abbordabile. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistarlo scontato a 217,31 euro (-16%, -42,68 euro). Meno di tanto, per un prodotto di qualità, è impossibile spendere.

