Realme Pad è al minimo storico, lo sconto è massiccio

Arrivato in Italia, anche su Amazon, appena tre mesi fa e già in sconto massiccio, tanto da essere al minimo storico: è il tablet Realme Pad con schermo 2K, uno dei dispositivi Android più attesi degli ultimi mesi perché segna il debutto di Realme nel mondo dei tablet. Un debutto di successo, fino ad ora, anche perché si tratta di un prodotto valido.

Specialmente se acquistato in sconto, ad un prezzo come l’attuale che lo fa diventare veramente imperdibile. Siamo di fronte, infatti, ad un tablet da 10 pollici di buona qualità e con una scheda tecnica equilibrata, che non punta sulle prestazioni assolute ma sulla concretezza e sull’uso quotidiano, reso molto agevole e gradevole dall’altissima risoluzione dello schermo, da un peso contenuto e da una buona batteria che limita l’esigenza di ricaricare il dispositivo di frequente. Un prodotto più che azzeccato, dunque, da parte di Realme che è sempre più in grado di portare sul mercato dispositivi credibili a prezzi assolutamente buoni. Che diventano ottimi con le offerte Amazon, come questa.

Realme Pad: caratteristiche tecniche

La caratteristica tecnica che fa da biglietto da visita a questo tablet Realme Pad è senza dubbio il display: 10,4 pollici e 2K, con un rapporto schermo-corpo di 82,5%, quindi con cornici sottili. Il processore è il MediaTek Helio G80, un medio gamma dell’anno scorso, ed è affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione (espandibile a 1 TB).

Non aspettiamoci performance elevate, quindi, ma d’altronde non è per questo che nasce il Realme Pad che, al contrario, offre il meglio nella navigazione Web, nella visione dei contenuti in streaming e in tutti gli altri ambiti (gaming escluso) in cui uno schermo di qualità fa la differenza.

Discreto il comparto fotocamere, con una 8 MP al posteriore e un’altra 8 MP all’anteriore. Standard, invece, le connessioni con Bluetooth, WiFi e GPS.

Niente affatto male, infine, la batteria da 7.100 mAh, che permette la visione di 12 ore di contenuti e che si ricarica in fretta grazie alla ricarica abbastanza rapida da 18 Watt. Il tutto in 440 grammi di peso e in dimensioni di 24,61×15,59×0,69 centimetri.

Realme Pad: l’offerta Amazon

Realme Pad ha un prezzo di listino di 259 euro, che è un prezzo giusto. Ma se vi sembra eccessivo, allora sappiate che è appena andato in sconto su Amazon e ora costa solo 186 euro (-70 euro, +28%) ed è al minimo storico da quando è arrivato in Italia.