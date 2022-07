Realme Pad: il tablet da divano è in offerta su Amazon

Il Realme Pad, presentato un anno fa, resta ancora un buon tablet per tutti i giorni, tanto che lo possiamo definire "da divano" grazie alla presenza di una batteria molto capiente da 7.100 mAh e alla spiccata predisposizione alla visione dei contenuti multimediali, come film e serie TV in streaming. Il Realme Pad è il primo tablet di Realme, ma sicuramente è nato sotto una buona stella grazie alla scelta di dotarlo di una scheda tecnica abbastanza equilibrata.

Infatti, le caratteristiche salienti del Realme Pad sono concentrate nello schermo, che è di buona qualità e ha dimensioni giuste, né troppo piccole e né troppo grandi, una batteria molto capiente, un ottimo comparto audio e due discrete fotocamere (una anteriore, una posteriore). Il tutto per 440 grammi di peso. Il Realme Pad si è perciò fatto notare anche per l’ottimo rapporto scheda tecnica e prezzo, particolarmente conveniente già a listino. Adesso, la convenienza è ancora maggiore: infatti, il tablet Realme Pad è in offerta su Amazon a un ottimo prezzo per entrambe le versioni da 4/64 GB e 6/128 GB, nelle versioni con sola connettività WiFi.

Realme Pad: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Realme Pad è il MediaTek Helio G80 con architettura a 8 core e 2 Ghz di frequenza massima, paragonabile per prestazioni al Qualcomm Snapdragon 480 (chip di fascia media 2020), ma che si conferma ancora un ottimo processore. I tagli di memoria abbinati, per questa offerta Amazon, sono due: 4/64 GB e 6/128 GB e la memoria di archiviazione è espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display da 10,4 pollici è l’ideale per vedere contenuti in streaming: infatti, lo schermo è un LCD di tipo IPS, con luminosità di 360 nit e risoluzione 2K WHXGA+ (1.200 x 2.000 pixel) e sebbene non sia OLED risulta più luminoso. Le dimensioni non eccessive e il peso non troppo elevato rendono questo tablet comodo da tenere in mano anche per periodi abbastanza prolungati.

Sul Realme Pad troviamo anche ben 4 altoparlanti che permettono di ottenere l’effetto stereo sia con il tablet in posizione orizzontale, sia in verticale.

Il Realme Pad può contare, inoltre su due fotocamere, entrambe da 8 MP con cui registrare video in Full HD a 30 frame per secondo e di scattare foto discrete quando c’è una buona luce.

Infine, davvero molto comoda la capienza della batteria: 7.100 mAh dotata di ricarica da 18 Watt che assicura 18 ore di visualizzazione video continue o 65 giorni di standby.

Realme Pad: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del Realme Pad ha un ottimo rapporto con la scheda tecnica: 289,99 euro per la versione 6/128 GB e 259,99 euro per la versione 4/64 GB.

Adesso, però, i prezzi sono stati tagliati da Amazon, che vende Realme Pad 6/128 GB a 229 euro (-60,90 euro, -21%) e Realme Pad 4/64 GB a 141,99 euro (118- euro, -42%).

