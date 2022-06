Realme V20 ufficiale in Cina: costa pochissimo

Realme V20 è un nuovo low cost Android con connettività 5G lanciato dal gruppo BBK, che oltre a Realme include anche Oppo, OnePlus, Vivo e iQOO. Appena presentato in Cina, senza alcun clamore, è già in vendita a un prezzo molto basso grazie ad una scheda tecnica molto basilare.

Discreto il processore e il comparto memorie, ma schermo e fotocamere sono da telefono entry level e, d’altronde, Realme V20 non aspira affatto a competere con i dispositivi più costosi: è uno smartphone di fascia bassa a tutti gli effetti, con un prezzo da fascia bassa. E, come spesso accade negli smartphone di fascia bassa, a caratterizzarlo (oltre al prezzo) è una batteria bella grossa che promette più di un giorno di autonomia. Non stupisce affatto: come molti concorrenti nella stessa fascia di prezzo, anche Realme V20 sarà usato soprattutto per telefonare e, al massimo, controllare i social, mandare messaggi e scattare qualche foto ogni tanto. Il suo utente tipo, dunque, potrebbe non ricordarsi di ricaricarlo spesso.

Realme V20: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Realme V20 è il MediaTek Dimensity 700 (a 7 nm) con modem 5G abbinato a 4/128 GB o 8/128 GB di memoria (non è stata annunciata una versione intermedia, con 6 GB di RAM). Il display è di tipo LCD, da 6,5 ​​pollici, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel), rapporto d’aspetto 20:9 e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Due le fotocamere posteriori: una principale da 13 MP e una fotocamera secondaria da 2 MP. La fotocamera anteriore, posta nel notch a goccia è da 5 MP. La batteria in rapporto al resto della scheda tecnica, è forse fin troppo grande: 5.000 mAh, ma con ricarica molto lenta a 10 W.

Realme V20: prezzo e disponibilità

Il Realme V20 è stato intercettato in vendita in Cina su diversi e-commerce interni nei colori Star Blue e Cloud Black. La versione 4/128 GB viene venduta a 999 yuan che al cambio corrispondono a circa 142 euro, mentre la versione 8/128 GB viene venduta a 1.399 yuan che corrispondono al cambio a circa 199 euro.

Prezzi davvero interessanti che però subirebbero un ritocco verso l’alto se il telefono dovesse arrivare anche in Italia a causa di costi di logistica e della tassazione. Non sappiamo, però, se arriverà e quando sul mercato internazionale, in Europa e in Italia.