Realme watch S Pro, lo smartwatch top in offerta a un prezzo mini

realme è oramai una vera e propria realtà nel panorama italiano: con piccoli passi è riuscita a conquistarsi una buona fetta di mercato, anche grazie a prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. In questi anni si è fatta apprezzare soprattutto per gli smartphone, ma realme realizza anche altri dispositivi, come ad esempio gli smartwatch. E il modello top di gamma, il realme watch S Pro, oggi lo troviamo in super offerta su Amazon a un prezzo di 99€, il più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto per lo smartwatch top di gamma è di ben il 24%.

Come si può intuire dal nome, il realme watch S Pro ha delle caratteristiche da vero top di gamma, a partire dall’ampio display ad alta risoluzione. Tutto quello che si cerca in un orologio intelligente, è presente dentro il realme: monitoraggio della salute, app ad hoc per l’attività fisica in modo da analizzare i propri progressi e un’autonomia di ben 14 giorni. Un’offerta da non sfarsi sfuggire, soprattutto se si è alla ricerca di un ottimo smartwatch top di gamma a un prezzo tutto sommato accessibile (non è semplice trovare dispositivi di questo tipo a meno di 100€). La promozione scade tra qualche giorno, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

realme watch S Pro: le caratteristiche tecniche

Pro è la parola che accomuna tutte le caratteristiche dello smartwatch top di gamma di realme. Pro è il display, pro sono anche i due processori che permettono di non avere problemi di rallentamento, pro è anche la durata della batteria. Siamo di fronte a uno smartwatch che non ha paura di confronti con rivali ben più acclamati e soprattutto costosi. Ma vediamo la scheda tecnica punto per punto.

Partiamo dallo schermo molto ampio e con una risoluzione piuttosto alta che permette di controllare i dati principali in ogni momento. Inoltre, lo schermo ha anche la funzione always-on per controllare l’orario. La forma è circolare (ricorda molto quella degli orologi analogici) e si ha la possibilità di personalizzare il quadrante in base alle proprie necessità.

Passando agli aspetti più pratici, lo smartwatch di realme supporta 15 modalità sportive, tra cui il nuoto (anche basket e cricket). Infatti, l’orologio intelligente è impermeabile fino a 50 metri. Non manca il valore delle calorie bruciate durante l’allenamento e la distanza percorsa. Il realme Watch S Pro ha anche un doppio sistema di geolocalizzazione satellitare in modo da analizzare i dati dell’allenamento in base al percorso.

Non manca il monitoraggio della salute, con sensori ad hoc per la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Disponibile anche il monitoraggio del sonno con un report preciso che ci mostra la qualità del nostro riposo. Per chi è stressato sono presenti anche esercizi di meditazione. Infine, l’orologio smart ci ricorda anche quando bisogna bere o fare un po’ di attività.

Collegando lo smartwatch al proprio smartphone è possibile ricevere tutte le notifiche direttamente sul polso, in modo da poterle vedere velocemente. Chiudiamo con l’autonomia: come abbiamo detto la batteria dura fino a 14 giorni.

realme watch S Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’ottima offerta quella lanciata da Amazon per il realme watch S Pro. Oggi lo smartwatch top di gamma lo troviamo a un prezzo di 99€, il 24% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo adesso si risparmiano poco più di 30€. Nella sua categoria è una delle migliori offerte che potete trovare in questo momento sul sito di e-commerce. Il realme watch S Pro è venduto e spedito direttamente da Amazon.

