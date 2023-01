Realme X50 Pro: con questo sconto Amazon è per tutti

Gli smartphone top di gamma arrivati in Italia negli ultimi mesi sono potenti e costruiti con grande qualità, ma hanno prezzi altissimi: il mercato ha prezzi nettamente in salita e, purtroppo, questo trend continuerà anche per tutto il 2023. Ciò si ripercuote anche sulla fascia media, dove i prezzi salgono di pari passo. Cosa comprare, allora?

Un ottimo top di gamma degli anni scorsi, come il Realme X50 Pro, arrivato in Italia nel maggio del 2020 con una scheda tecnica eccellente e che oggi figura benissimo in fascia media, anche grazie a un prezzo su Amazon tagliato di quasi il 40%.

Realme X50 Pro – Qualcomm Snapdragon 865 5G – Versione 12/256 GB

Realme X50 Pro: caratteristiche tecniche

Realme X50 Pro è dotato di un ottimo processore, il Qualcomm Snapdragon 865 5G usato su tutti i top di gamma 2020 e moltissimi smartphone di fascia alta più recenti. Il chip è affiancato, per l’offerta in corso su Amazon, a 12 GB di RAM e 256 GB di storage. In quanto a prestazioni, quindi, questo telefono sta messo molto bene.

Il display misura 6,44 pollici ed è di tipo Super AMOLED, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello.

Il comparto fotografico posteriore è composto da quattro elementi: il sensore principale è un Samsung GW1 da 64 MP affiancato da un sensore ultra grandangolare da 8 MP (con funzione macro fino a 3 centimetri di distanza), un sensore da 13 MP con zoom ottico 2X (ibrido fino a 20X) e infine un sensore ToF da 2 MP per calcolare la profondità.

Sulla parte anteriore del dispositivo, collocato in un notch a pillola e posto sulla sinistra del pannello ci sono ben due fotocamere anteriori: il sensore principale Sony IMX 616 da 32 MP e un grandangolo da 8 MP.

L’audio è riprodotto da due speaker stereo, ci sono le certificazioni Dolby Atmos e Hi-Res Audio e due microfoni per l’eliminazione dei rumori di fondo durante le chiamate.

Le connessioni, oltre al 5G, includono il WiFi6, Bluetooth 5.1, l’NFC per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle card elettroniche. La batteria ha una capacità di 4.200 mAh con ricarica rapida da 65 W.

Realme X50 Pro: l’offerta Amazon

Il Realme X50 Pro è un telefono che dispone ancora oggi di un ottimo processore, di tanta memoria e di una ricarica rapida della batteria che stentiamo a trovare sui marchi più blasonati. Al suo esordio fu portato sul mercato italiano al prezzo di listino di 749,99 euro, in linea con la scheda tecnica da top di gamma.

Oggi non è più un telefono al top, come è logico, ma il prezzo è molto più basso grazie all’offerta su Amazon: 453,90 euro (-39%, -269,09 euro), un prezzo inferiore a quello di tanti telefoni di fascia media che non hanno caratteristiche tecniche così buone.

Realme X50 Pro – Qualcomm Snapdragon 865 5G – Versione 12/256 GB