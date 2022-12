Red Magic 8 Pro avrà uno schermo incredibile

Il Red Magic 8 Pro sarà un nuovo smartphone da gioco con specifiche tecniche assolutamente invidiabili. La sua (presunta) scheda è stata condivisa dall’ente normativo cinese TENAA, dandoci un’idea di cosa aspettarci riguardo al nuovo modello. Il dispositivo identificato dalla TENAA con il numero di modello NX729J, che dovrebbe essere appunto il Red Magic 8 Pro, è apparso sul sito dell’ente cinese con uno schermo da 6,8 pollici con tecnologia OLED con risoluzione di 2.480×1.116 pixel.

Non ci sono al momento dettagli sul refresh rate, ma dobbiamo aspettarciuna frequenza almeno di 120 Hz come il suo predecessore Red Magic 7 Pro. Stando alla descrizione, dovrebbe avere uno schermo intero che dovrebbe ricoprire quasi tutta la superficie anteriore visti i bordi sottilissimi e la mancanza di foro nel pannello per la fotocamera frontale: Red Magic 8 Pro, infatti, avrà la fotocamera sotto lo schermo.

Red Magic 8 Pro: specifiche tecniche

Oltre a quelle del pannello sono emerse anche altre caratteristiche tecniche di Nubia Red Magic 8 Pro. Su tutte spicca la presenza del potente SoC Snapdragon 8 Gen 2, il nuovo top di gamma recentemente svelato da Qualcomm.

Red Magic 8 Pro dovrebbe arrivare in diverse combinazioni di memoria, che partiranno da 6, passando da 12 e arriveranno fino a 16 GB di RAM LPDDR5. Stesso discorso per lo spazio di archiviazione proposte in 3 tagli, da 256 GB, 512 GB e e 1 TB, sempre di tipo UFS 4.0.

Per quanto riguarda il comparto fotografico si parla di una configurazione composta da un sensore principale da 50 MP, uno secondario da 8 MP e uno terzo (macro/profondità) da 2 MP. Nella parte frontale un sensore da 16 MP sotto lo schermo completerà il corredo.

Nubia Red Magic 8 Pro, stando ai dati del TENAA, avrà dimensioni di 163,98 x 76,35 x 8,9 mm, per un peso di circa 228 grammi. Infine, vengono citate due varianti per la batteria: una da 5.000 mAh e l’altra da 6.000 mAh, con ricarica rapida a 165W.

Red Magic 8 Pro: quando arriva

Sfortunatamente, non c’è una data programmata per l’annuncio del Red Magic 8 Pro, ma a giudicare dalle certificazioni, è possibile che arrivi tra la fine di questo mese e l’inizio di gennaio. Ovviamente non ci sono ancora indicazioni sul prezzo e nemmeno su una sua apparizione nel mercato italiano, cosa possibile visto che il Red Magic 7 Pro (in foto) è arrivato nel nostro Paese lo scorso aprile con un prezzo di partenza di 700 euro.