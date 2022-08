Redmi 10 in super offerta: il prezzo è in picchiata

Tra i tanti dispositivi lanciati in questi mesi ce ne sono alcuni passati un po’ sottotraccia, come normale che sia. Tra questi troviamo sicuramente lo Xiaomi Redmi 10, smartphone che si va a inserire in una delle fasce di prezzo più competitive: quella tra i 150-200 euro. E il Redmi 10 fa la sua bellissima figura, puntando su una scheda tecnica equilibrata e con alcuni picchi notevoli, come la quadrupla fotocamera posteriore che permette di scattare immagini definite e già pronte per essere caricate sui social (il sensore principale è da ben 50MP).

Se siete alla ricerca di uno smartphone lowcost, non potete non prendere in considerazione il Redmi 10, soprattutto oggi che lo troviamo al minimo storico. Lo smartphone, infatti, è disponibile in offerta con uno sconto del 23% che fa scendere il prezzo vicino ai 150€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate. Lo smartphone è uno dei più richiesti in questo momento su Amazon e per questo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Redmi 10: la scheda tecnica

Il fatto che sia uno smartphone lowcost non deve trarci in inganno: il Redmi 10 è un dispositivo valido e che per qualità e caratteristiche è di un livello superiore. E per capirlo basta vedere il comparto fotografico, sicuramente uno dei punti di forza del dispositivo.

Il Redmi 10 ha un un comparto fotografico posteriore composto da ben quattro sensori, con quello principale da 50MP e che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità degli scatti e dei video. A supporto troviamo un’ottima fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e due sensori da 2MP, dedicati rispettivamente agli scatti macro e alla profondità di campo. La fotocamera selfie è da 8MP.

Lo schermo AMOLED è da 6,5" e con una risoluzione FHD. Il refresh rate arriva fino a 90Hz e permette un utilizzo super fluido dello smartphone, soprattutto con le app social. Il display AdaptiveSync (disponibile solitamente solo nei dispositivi di fascia superiore) adatta automaticamente la frequenza di aggiornamento alla tipologia di contenuto che stiamo vedendo: 45Hz quando lo schermo è fisso, 60Hz con lo streaming video. In questo modo c’è anche un sensibile risparmio nel consumo della batteria. Sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Helio G88 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Tra le funzionalità utili nella vita di tutti i giorni c’è il supporto all’NFC che permette anche di effettuare i pagamenti contactless senza utilizzare la carta di credito. Chiudiamo con la super batteria da 5.000mAh che supporta la ricarica rapida: in poco più di un’ora si ha il 100% di autonomia.

Redmi 10 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Redmi 10, che oggi troviamo su Amazon a un prezzo di 153€, con uno sconto del 23% rispetto a quello consigliato. Un vero affare per uno dei dispositivi con il miglior rapporto qualità-prezzo che possiate trovare sul mercato. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete attentamente il regolamento per capire come funziona).

Redmi 10