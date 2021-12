Redmi 10, lo smartphone lowcost oggi è al minimo storico

Se siete alla ricerca di uno smartphone lowcost, oggi è il vostro giorno fortunato. Su Amazon è disponibile un’offerta da non lasciarsi sfuggire: il Redmi 10 è disponibile a 149,99€, il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma e-commerce. E c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero utilizzando il comodo servizio messo a disposizione da Amazon.

Redmi 10 è il perfetto smartphone lowcost per chi non vuole spendere tanto. Ha tutte le caratteristiche in regola per essere il dispositivo ideale nella fascia di prezzo sotto i 150€: un processore che garantisce ottime prestazioni, ben quattro fotocamere posteriori e uno schermo abbastanza grande e con una frequenza di aggiornamento a 90Hz. Cosa si può chiedere di più a uno smartphone economico? Per approfittare della promozione, però, bisogna essere veloci perché potrebbe terminare da un momento all’altro. Purtroppo, al momento non è garantita la consegna entro Natale.

Xiaomi Redmi 10: le caratteristiche tecniche

Il Redmi 10 è uno smartphone con un prezzo da entry-level, ma con una scheda tecnica da medio di gamma. E il motivo è semplice: come tutti gli smartphone della famiglia Xiaomi il rapporto qualità-prezzo è davvero ottimo. A bordo troviamo il processore MediaTek Helio G88 supportato da 4GB di RAM e da 64GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,5” con refresh rate a 90Hz che si adatta ai diversi usi che si fanno dello smartphone. I 90Hz, infatti, si attivano solo con le app dei videogiochi per avere più fluidità, mentre quando lo smartphone è in standby la frequenza d’aggiornamento dello schermo è a 45Hz. Questo permette anche di risparmiare notevolmente la batteria.

Molto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo quattro fotocamere, con l’obiettivo principale da 50 Megapixel. Poi troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 8 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel dedicati alla profondità e agli scatti macro. Presente anche l’intelligenza artificiale che aiuta a migliorare al qualità delle foto e dei video.

La batteria è da 5000mAh e permette di coprire due giorni senza troppi problemi, soprattutto con un utilizzo normale dello smartphone. Il lettore per le impronte digitali è inserito nel frame laterale dello smartphone.

Smartphone Xiaomi Redmi 10 in offerta: sconto e prezzo

Difficilmente troverete uno smartphone migliore del Redmi 10 nella fascia di prezzo sotto i 150€. Lo smartphone di Xiaomi è disponibile su Amazon in offerta a 149,99€, il 16% in meno rispetto al prezzo di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano circa 30€. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 30€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che può essere attivato direttamente nella pagina prodotto.

Non fatevi ingannare dalla frase presente nel banner, il Redmi 10 è disponibile su Amazon e anche al prezzo più basso di sempre. Basta cliccare sul banner e troverete lo smartphone disponibile all’acquisto.

