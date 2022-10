Redmi 10C, sconto imperdibile: minimo storico

Quando si è alla ricerca di uno smartphone lowcost, una delle aziende più affidabili è sicuramente Redmi. Oramai abbiamo imparato a conoscere molto bene il brand cinese, di proprietà del colosso Xiaomi. In questi ultimi anni ha conquistato sempre maggior spazio, fino a diventare un punto di riferimento nel mercato italiano. E anche in questo 2022 ha presentato e lanciato in Italia prodotti molto affidabili e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Un chiaro esempio è il Redmi 10C, smartphone lowcost (costa meno di 150€), ma con caratteristiche da medio di gamma, come dimostra la fotocamera principale da 50MP o la batteria da ben 5.000mAh.

Oggi il Redmi 10C lo troviamo in super offerta su Amazon con un ottimo sconto del 25%. Per uno smartphone uscito da poco sul mercato e che ha un prezzo di listino già abbastanza basso si tratta di un vero affare. Difficilmente troverete qualcosa di meglio a meno di 150€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate. L’offerta è davvero molto vantaggiosa, soprattutto per uno dei dispositivi più venduti in queste ultime ore su Amazon. Ecco quanto costa e le caratteristiche tecniche.

Redmi 10C: la scheda tecnica

Trovare uno smartphone lowcost con lo stesso rapporto qualità-prezzo del Redmi 10C è veramente complicato. Siamo di fronte a un dispositivo con una buona scheda tecnica e pensato appositamente per l’utilizzo quotidiano. Se siete alla ricerca di uno smartphone che costi poco e che vi permetta di chiamare, inviare messaggi, utilizzare le app social e scattare buone foto, questo Redmi 10C fa esattamente al caso vostro.

Lo smartphone ha un ampio display da 6,71 pollici, ideale per vedere al meglio le app social, i messaggi e anche qualche film o serie TV sulle proprie piattaforme di streaming preferite. A gestire il tutto troviamo il processore Snapdragon 680 che garantisce delle buone performance. A supporto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD.

Nella parte posteriore troviamo un ottimo comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo dello smartphone. La fotocamera principale è da 50MP e grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale la qualità delle immagini è molto elevata. E a supporto anche un sensore da 2MP per la profondità di campo e i ritratti. La fotocamera selfie permette di scattare autoritratti da caricare subito sui propri profili social.

Per non farci mancare nulla, il Redmi 10C ha anche una super batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a 2 giorni. Tra le funzionalità extra troviamo anche il jack audio per le cuffie e la radio FM, molto utile soprattutto per chi è sempre in viaggio (funzione che oramai non troviamo su quasi nessun dispositivo).

Redmi 10C in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi il Redmi 10C è in offerta a un prezzo di 142,62€, con uno sconto di ben il 25% rispetto a quello di listino. Si risparmiano quasi 50€, un’ottima cifra in relazione al fatto che si tratta di uno smartphone lowcost e che è uscito sul mercato da pochissimi mesi. Inoltre, lo si può pagare anche a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Lo smartphone viene spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore.

