Redmi 11 5G: cosa sappiamo del prossimo smartphone ultra economico di Xiaomi

Da diverse settimane si stanno intensificando i rumors intorno al nuovo telefono economico di Xiaomi, cioè il nuovo Redmi 11 5G. Il dispositivo è atteso con impazienza poiché dopo l’uscita del Redmi Note 11 si attende una novità che possa andare a coprire la fascia di mercato degli entry level con funzioni base e dal prezzo economico. Di certo sappiamo che il Redmi 11 5G avrà una linea di continuità con il Redmi 10 presentato lo scorso anno, che però era solo 4G.

La scheda tecnica del Redmi 11 dovrebbe quindi rappresentare l’evoluzione di quella del Redmi 10, considerato uno tra i migliori smartphone entry level lanciati lo scorso anno, aggiornandola alle tecnologie del 2022. Ad esempio assisteremo alla sostituzione dell’ormai antiquato chip Mediatek Helio G88 in favore del più recente MediaTek Dimensity 700 con due core ARM Cortex-A76 con clock fino a 2,2 GHz più 6 core ARM Cortex-A55 con clock fino a 2,0 GHz e GPU è una Mali-G57 MC2. Grazie a scelte tecniche come questa il brand low cost del gruppo Xiaomi riuscirà a tenere il prezzo sotto la soglia psicologica dei 200 euro.

Redmi 11 5G: come sarebbe

Il Redmi 11 5G, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe avere a bordo il SoC MediaTek Dimensity 700, un chipset visto su molti dispositivi di fascia media dal 2021, che ha sicuramente contribuito a rendere popolare il 5G, e che oggi è ancora adatto per i dispositivi entry level. Redmi 11 5G, come il predecessore Redmi 10, dovrebbe avere il display LCD: un 6,58 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Le memorie dovrebbero essere le canoniche 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, con lo slot per schede microSD. Il dispositivo avrà una fotocamera principale da 50 MP accoppiata con una singola fotocamera da 2 MP. La fotocamera selfie dovrebbe essere da 5 MP.

La batteria del Redmi 11 5G sarà da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 18 W.

Redmi 11 5G: prezzo e quando arriverebbe

Il telefono dovrebbe arrivare sul mercato indiano a partire dalla fine del mese di giugno e poi raggiungere gli altri mercati, ed è praticamente certo che arriverà anche in Europa e Italia. Redmi 11 5G dovrebbe arrivare sul mercato a 180 dollari, ma ovviamente la tassazione e i costi di logistica peseranno sul prezzo finale in Europa.

Ricordiamo che il Redmi 10 4G è arrivato in Italia in versione 2022 dual SIM (in foto), a febbraio, al prezzo di 199,99 euro.