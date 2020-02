Redmi 9, in arrivo il nuovo smartphone Android lowcost

Fonte foto: Redmi / Twitter 1 di 6 Redmi, nuovo smartphone in arrivo? È bastato un video di 17 secondi pubblicato su Twitter dal vice presidente di Xiaomi per scatenare il caos sulle piattaforme social. Il teaser è dedicato a Redmi, il marchio indipendente di proprietà di Xiaomi specializzato nella produzione di dispositivi lowcost. Il filmato non mostra nulla di interessante, se non alla fine quando annuncia l'uscita di un nuovo dispositivo. Senza, però, rivelarne il nome. E immediatamente si è scatenato il toto-dispositivo. Secondo molti è già tempo di Redmi 9, la nuova famiglia di smartphone che dovrebbe fare il debutto a breve.

Come sarà il 2020 di Redmi Un anno speciale. Così Redmi sta presentando il suo 2020. Dopo i successi raccolti nel 2019 dove si è affermata come una delle aziende più interessanti del mercato per quanto riguarda la fascia media, Redmi vuole continuare a crescere e diventare un punto di riferimento. Da quando è diventata un marchio indipendente rispetto a Xiaomi, l'azienda ha continuato a investire in innovazione lanciando dispositivi medio di gamma dalle ottime caratteristiche tecniche. E continuerà a farlo anche nel 2020.

Già pronto il Redmi 9? Redmi è molto attiva nell'ultimo periodo e lancia nuovi prodotti in successione. Lo scorso anno è stata la volta del Redmi 7 a gennaio e del Redmi 8 alla fine dell'estate. E ora sarebbe già pronta con il Redmi 9. Un'indigestione di smartphone che aiuta l'azienda a posizionarsi sul mercato e a crescere la propria quota.

Come sarà il Redmi 9 Difficile fare delle previsioni su come sarà il Redmi 9. Negli ultimi anni è sempre stato il dispositivo entry-level dell'azienda, mentre il Redmi Note è la serie di riferimento per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone più performante. E molto probabilmente lo sarà anche il Redmi Note 9. C'è da aspettarsi che sul Redmi 9 ci sarà un chipset Snapdragon 4xx con due fotocamere posteriori, mentre sul Redmi Note 9 un processore Snapdragon 7xx con quattro fotocamera posteriori, tra cui un sensore principale da 64 Megapixel.

Quando uscirà il Redmi 9 Lo smartphone potrebbe fare il suo debutto molto presto: Redmi nell'ultimo anno ha lanciato due diverse versioni dei suoi smartphone di punta, prima il Redmi 7 (e relativi modelli) e poi nell'autunno del 2019 il Redmi 8 (e relativi modelli). Marzo -aprile potrebbero essere i mesi in cui l'azienda cinese lancerà sul mercato il Redmi 9 e Redmi Note 9.