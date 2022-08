Redmi 9A in offerta, oggi costa ancora meno: sconto incredibile

Trovare smartphone che costano meno di 100€ è diventata oramai un’impresa. Con l’aumento del prezzo dei semiconduttori, anche quello degli smartphone è schizzato verso l’alto e oramai per un dispositivo discreto è necessario sborsare almeno 150€. A meno che non si trovi un’offerta lampo da non farsi sfuggire. Ed è esattamente quello che sta accadendo oggi con il Redmi 9A, smartphone lowcost di Xiaomi che troviamo su Amazon con uno sconto super del 46% e lo si paga meno di 100€. Si tratta di un dispositivo entry-level che assicura buone prestazioni ed è in grado di fare tutto quello che serve a una persona: chiamare, inviare messaggi su WhatsApp o sulle altre app e tenere aggiornati i propri profili social.

Il Redmi 9A non è certo un top di gamma e nemmeno un medio, ma non punta a quel tipo di mercato. Il dispositivo è pensato per chi vuole spendere pochissimo e gli interessano solo i servizi principali. Ed è anche un ottimo muletto per chi ha due schede SIM e vuole avere uno smartphone di riserva per ogni evenienza. A bordo troviamo anche l’intelligenza artificiale che ci aiuta in tante attività: dalle fotografie fino alle app dei videogiochi. Un aiuto che si vede poco, ma che si "sente" molto nell’utilizzo quotidiano. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro: per questo motivo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Redmi 9A: la scheda tecnica

Il Redmi 9A punta tutto sulla solidità e sull’affidabilità delle componenti. Non troviamo un comparto fotografico che ti lascia a bocca aperta e nemmeno uno schermo super fluido, ma non è nemmeno uno smartphone che ti lascia a piedi quando ne hai bisogno.

Il dispositivo di Xiaomi si caratterizza per uno schermo da 6,53" con cornici molto sottili. Il display ha ricevuto anche la certificazione per la protezione dalla luce blu: anche dopo un utilizzo intenso gli occhi saranno riposati. Sotto la scocca c’è processore MediaTek Helio G25 con a supporto 2GB di RAM e 32GB di memoria interna.

Nella parte posteriore troviamo una fotocamera da 13MP che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini. AI che interviene anche sulla fotocamera anteriore grazie alla Modalità bellezza per scattare selfie perfetti da caricare direttamente sui propri profili social. La fotocamera anteriore può essere utilizzata anche per sbloccare lo smartphone attivando il riconoscimento facciale.

Infine, chiudiamo con uno dei punti di forza del dispositivo: la batteria da 5.000mAh che assicura fino a due giorni di utilizzo (anche di più utilizzando poco lo smartphone).

Redmi 9A in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ottima offerta estiva per il Redmi 9A: oggi troviamo lo smartphone lowcost di Xiaomi a un prezzo di 99,25€, con uno sconto di ben il 46%. Acquistandolo adesso lo si paga praticamente la metà. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. Per il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni.

Redmi 9A