Redmi A1 è sempre più low cost: sconto incredibile

Tantissima autonomia, foto punta e scatta e qualche video ogni tanto e, soprattutto, prezzo bassissimo: è questo quello che chiedono milioni di consumatori ogni anno in tutto il mondo ed è questo che offrono (chi meglio, chi peggio) tanti modelli low cost, anche di brand famosi.

Redmi A1, prodotto da Xiaomi, rientra in questa tipologia e ha un rapporto tra caratteristiche tecniche e prezzo eccellente. Ottimo per chi non è un appassionato e non è disposto a spendere cifre da capogiro per uno smartphone, Redmi A1 è comunque un valido telefono d’emergenza, da usare come secondo dispositivo o da acuistare se serve un telefono essenziale da aggiungere ad un primo modello, o per sostituirlo. In più, in queste ore grazie al Cyber Monday su Amazon, Redmi A1 è sceso ulteriormente di prezzo. Sembrerebbe incredibile, visto il prezzo di listino già al minimo, ma invece è tutto vero.

Redmi A1 -MediaTek Helio A22 – Memoria 2/32 GB

Redmi A1: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per lo Xiaomi Redmi A1 è il MediaTek Helio A22, SoC di fascia low cost abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile fino a 512 GB con scheda microSD. Il display è di tipo LCD e misura 6,65 pollici e ha una luminosità di 400 nit. Il lettore delle impronte digitali è collocato sul retro, perché sugli schermi LCD non è possibile integrarlo nel pannello.

Sul retro del telefono sono stati collocate due fotocamere: la principale da 8 MP e una seconda per la profondità da 0,8 MP. La fotocamera anteriore è da 5 MP e incastonata in un notch a V.

Le connessioni disponibili oltre al 4G, il WiFi e Bluetooth 5.0, includono la porta per il jack da 3,5 mm utile per le cuffie con filo o un impianto audio esterno non dotato di Bluetooth. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è a 10W e, secondo le specifiche di Redmi, assicura in standby un’autonomia di addirittura 30 giorni.

Redmi A1: l’offerta Amazon

Redmi A1 ha un ottimo prezzo di listino 94,89 euro, da vero low cost con un ottimo rapporto caratteristiche-prezzo difficilissimo da battere. E, infatti, a battere Redmi A1 è solo Redmi A1 con lo sconto su Amazon: in occasione del Cyber Monday costa appena 85,40 euro (-10%, -9,49 euro).

Redmi A1 -MediaTek Helio A22 – 2/32 GB