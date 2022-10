Redmi A1+ ufficiale: costa pochissimo

Redmi ha appena presentato sul mercato indiano un nuovo smartphone, che si fa notare soprattutto per il prezzo bassissimo. Si tratta del Redmi A1+, un device di fascia bassa con caratteristiche tecniche che possono accontentare gli utenti che non hanno particolari esigenze di potenza, ma che vogliono tanta autonomia. Al processore targato MediaTek di fascia bassa, infatti, fa da contraltare una generosa batteria che assicura un’autonomia lunghissima, soprattutto in modalità stand-by.

Redmi A1+ ufficiale: com’è

Il telefono del sub-brand di Xiaomi ha un display da 6,52 pollici LCD con risoluzione HD+ e luminosità di 400 nit. Trattandosi di uno schermo LCD, non integra il lettore per le impronte digitali, che è infatti posizionato sul retro del device.

Redmi A1+ ha un processore MediaTek Helio A22, un chip con 4 core, frequenza massima di 2 GHz e connessione solo 4G, affiancato da 2 o 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione (espandibile con microSD fino a 512 GB).

Le fotocamere, sul posteriore lo smartphone della compagnia cinese, sono due: un sensore principale da 8 MP e uno secondario le cui caratteristiche non sono state specificate. Davanti, nel notch a V, è stato posizionato un sensore da 5 MP.

Oltre alla connessione 4G (dual SIM), il Redmi A1+ ha il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, i satelliti GPS, Glonass e Beidou e un sempre gradito jack audio da 3,5 mm per le cuffiette cablate. La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica a 10 Watt e Redmi promette 30 giorni di autonomia in modalità stand-by.

Redmi A1+: prezzo e disponibilità

Redmi A+ è dunque un dispositivo low cost, al momento in vendita al prezzo di 6.999 rupie, 87 euro al cambio attuale, per la versione da 2/32 GB. Non sappiamo se arriverà anche in Italia, dove al momento è in vendita il predecessore Redmi A1 su canali paralleli, ad esempio su Amazon ad un prezzo di circa 100 euro per la versione 2/32 GB.