Cuffiette Pro: sono nuovissime, ma già in sconto

Di cuffiette wireless ce ne sono decine sul mercato, con un range di prezzi da poche decine di euro a oltre 300 euro. Prodotti spesso molto vecchi e poco evoluti, oppure ottimi device, molto recenti e con funzioni avanzate. Queste ultime, che solitamente vengono definite "Pro" dai costruttori, sono quelle più utili nella vita quotidiana ma, molto spesso, anche le più care.

Una bella eccezione sono le Redmi Buds 4 Pro, presentate a maggio in Cina e in Italia a settembre: nonostante le funzioni evolute e la qualità (garantita da Xiaomi), il loro prezzo di listino è molto più basso di quello di molte concorrenti. Tra l’altro, al momento, queste cuffiette sono anche in offerta su Amazon e con lo sconto costano veramente poco per quello che offrono.

Redmi Buds 4 Pro: caratteristiche tecniche

Le Redmi Buds 4 Pro hanno le caratteristiche tecniche e il design ormai classico delle cuffiette "Pro": design in-ear (entrano nel canale uditivo e lo chiudono con i gommini), ottimo algoritmo di cancellazione del rumore, configurazione a doppio driver (cioè due altoparlanti in ogni cuffietta).

Il chip che coordina le funzioni degli auricolari Redmi Buds 4 Pro è il Loda 1565AM e in ogni auricolare sono presenti due driver, il principale, da 10 millimetri, in alluminio e magnesio e il secondo, da 6 millimetri, in titanio.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) è basata su tre microfoni ed è adattiva, grazie all’algoritmo di intelligenza artificiale che individua tre modalità: leggera (in ufficio, ad esempio), bilanciata (in un parco pubblico) o profonda (in luoghi affollati).

Quando invece è necessario ascoltare i rumori circostanti, si possono attivare due livelli di modalità di trasparenza: una normale, diciamo "generale" ed una specifica per le frequenze della voce umana, che può essere usata per iniziare un dialogo con chi ci sta di fronte, senza dover togliere le cuffiette.

Altro problema risolto dagli auricolari Redmi Buds 4 Pro è quello del rumore del vento, che chi indossa le cuffiette potrebbe inviare all’interlocutore durante una chiamata telefonica. Oltre che via software, questo problema viene risolto anche tramite uno scherm fisico, un piccolo paravento in metallo che protegge ogni auricolare dal vento.

Le chiamate si fanno connettendo gli auricolari al telefono, via Bluetooth 5.3 (ultima generazione di questo standard), e l’autonomia dichiarata è di 9 ore, che salgono a 36 ore con la custodia, mentre con una ricarica di cinque minuti e possibile ottenere altre due ore di ascolto.

Redmi Buds 4 Pro: l’offerta Amazon

Le cuffiette Redmi Buds 4 Pro hanno un prezzo di listino di 99,99 euro, molto conveniente per un modello "Pro" dalle funzionalità avanzate, ma su Amazon adesso si comprano in sconto a 71,99 euro (-27%, -28 euro). Ottima occasione per un regalo di Natale dell’ultimo momento.

