Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, smartphone top e prezzo mini

Un nuovo smartphone dalle caratteristiche top e il prezzo mini è in arrivo l’11 agosto per celebrare il decimo anniversario di Xiaomi. Si tratta di Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, che sarà lanciato insieme al Xiaomi Mi 10 Ultra.

Anche se la compagnia cinese non ha rilasciato informazioni ufficiali sulle caratteristiche, il nuovo smartphone sarebbe quello apparso con il nome in codice M2006J10C sul sito di certificazione cinese TENAA. Rumors suggerivano che lo smartphone sarebbe stato rilasciato sotto il nome di Redmi K30 Ultra, invece si tratterebbe proprio del modello Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, che insieme all’altro smartphone celebrativo di Xiaomi sarà lanciato durante l’evento digitale di presentazione fissato per il prossimo 11 agosto dalla società.

Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, le caratteristiche

Se il nuovo smartphone per festeggiare il decimo anniversario di Xiaomi è proprio il modello M2006J10C apparso su TENAA, tra le sue caratteristiche troviamo un processore MediaTek Dimensity 1000+ che supporta la connessione 5G. La RAM potrebbe essere in diversi tagli: 6 GB, 8 GB o 12 GB. Tre varianti anche per lo spazio di archiviazione interno: 128 GB, 256 GB e 512 GB, con possibilità di espansione della memoria con scheda SD. Il sistema operativo preinstallato è MIUI 12 basato su Android 10.

Lo schermo del Redmi K30 Extreme Commemorative Edition potrebbe essere OLED da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+ e con frequenza di refresh a 120 Hz, e lettore per le impronte digitali integrato. Niente notch sul display, ma una fotocamera frontale a pop-up da 20 megapixel mentre sul retro troviamo una quadrupla fotocamera con sensore principale da 64 megapixel, grandangolare da 12 Megapixel, sensore periscopico e obiettivo per la profondità di campo. Potente anche la batteria da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida da 33 W.

Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, data di lancio e prezzo

Erano diversi i rumors secondo cui il modello M2006J10C sarebbe stato lanciato entro agosto e Redmi K30 Extreme Commemorative Edition è il candidato ideale. Per scoprire tutte le caratteristiche, bisognerà attendere il prossimo 11 agosto, così come per scoprire il prezzo, che potrebbe essere intorno ai 500 euro, ma su cui non ci sono ancora sufficienti indiscrezioni.