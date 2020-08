Redmi K30 Ultra, caratteristiche al top per lo smartphone lowcost

Il Redmi K30 Ultra è uno smartphone lowcost ma con caratteristiche da non sottovalutare. Le prime indiscrezioni sullo smartphone arrivano dal sito di certificazione cinese TENAA. Il nuovo Redmi potrà contare su uno schermo da 6.67 pollici dotato di un sistema a quattro fotocamere sul retro.

Stando ai rumors, il display di Redmi K30 Ultra non avrà notch o fori, ma una fotocamera nascosta in un meccanismo a pop-up per i selfie. Il processore potrebbe essere un MediaTek che supporta la connessione 5G. Il Redmi K30 Ultra sarà quindi uno dei modelli di punta dell’azienda cinese, con un prezzo probabilmente inferiore ai 500 euro. La data di uscita non è ancora stata ufficializzata, ma il lancio potrebbe avvenire nelle prossime settimane, anche se in Europa potrebbe essere commercializzato con il marchio Xiaomi.

Redmi K30 Ultra, le caratteristiche del top di gamma

Il nuovo smartphone Redmi K30 Ultra, azienda che fa parte dell’universo Xiaomi, potrebbe essere equipaggiato con un processore octa-core MediaTek Dimensity 1000+, per supportare anche la connettività 5G. I modelli lanciati potrebbero essere più di uno che si differenziano per il quantitativo di RAM e di memoria interna. La versione base dovrebbe avere 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, mentre quella “premium” 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione.

Dalle immagini trapelate su TENAA, lo schermo di Redmi K30 Ultra sarà Super AMOLED FullHD+ da 6.67 pollici, con integrato sensore a infrarossi e lettore di impronte digitali. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, potrebbe essere da 20 megapixel nascosta da un meccanismo pop-up, dato che sul display non si notano fori o notch. Sul retro invece una cornice tonda ospita una fotocamera a configurazione quadrupla, con sensore principale da 64 megapixel. La batteria da 4500 mAh supporterà la ricarica rapida da 33 W. Il nuovo smartphone sarà disponibile in diverse varianti di colore, sicuramente grigio e blu.

Redmi K30 Ultra, data di lancio e prezzo

Per quanto riguarda la data di lancio, Redmi non ha ancora fornito indicazioni ufficiali ma secondo i rumors potrebbe arrivare entro il mese di agosto. In Europa, lo smartphone potrebbe essere commercializzato con il marchio di Xiaomi. Ancora poche conferme anche sul prezzo, che sarebbe sotto ai 500 euro, ma che sarà comunque più elevato che nel mercato asiatico per via del valore di cambio e delle tasse.