Redmi K30S sarà lo smartphone più economico con un chip top di gamma

Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro, due nuovi top di gamma low cost in arrivoXiaomi si prepara al lancio di nuovi smartphone e sempre più indiscrezioni sembrano confermare l’arrivo del nuovo Redmi K30S entro novembre. Il telefono sarà un top di gamma equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon, ma con un prezzo decisamente più basso rispetto ai suoi rivali.

La nuova serie di K30 di Redmi, marchio partner della società cinese Xiaomi, è prossima al debutto e proprio il prossimo K30S potrebbe rispondere alla sigla M2007J3SC comparsa sugli enti di certificazione 3C e Tenaa. Secondo nuove indiscrezioni, il modello sarebbe un rebrand cinese dello Xiaomi Mi 10T, ma tra le sue caratteristiche è confermato il supporto alla connettività 5G grazie all’equipaggiamento con un Soc Snapdragon 865. Uno smartphone top di gamma che potrebbe arrivare sul mercato a un prezzo mini, facendone di fatto il telefono più economico sul mercato con questo chipset.

Redmi K30S, le caratteristiche

Lo smartphone siglato M2007J3SC sui siti 3C e Tenaa, che arriverebbe sul mercato cinese come Redmi K30S, avrà un display LCD da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+ da 2400×1800 pixel e punch hole. Il processore octa-core fino a 2.84 GHz sarebbe un Qualcomm Snapdragon 865 che potrà contare su una RAM LPDDR5 nei tagli da 6, 8 o 12 GB. Per la memoria interna, che non sarà espandibile, i tagli sono da 128, 256 e 512 GB. Non mancano un sensore per la lettura delle impronte digitali laterale e la funzione del riconoscimento facciale.

Per quanto riguarda il comparto fotocamera, troviamo una configurazione tripla sul retro con sensore principale da 64 megapixel, secondario grandangolare da 13 megapixel e macro da 5 megapixel. La fotocamera frontale invece è una selfiecam da 20 megapixel. Secondo i dati riportati da Tenaa, la batteria sarebbe da 5000 mAH, nominali 4900, mentre per l’ente 3C lo smartphone supporta la ricarica rapida da 33 W. Il sistema operativo sarebbe Android 10 con interfaccia proprietaria MIUI 12.

Redmi K30S, data di lancio e prezzo

Il nuovo Redmi K30S potrebbe arrivare sul mercato cinese già il prossimo 27 ottobre, per poi essere lanciato anche altrove entro novembre. Intanto Lu Weibing, generale manager del brand, ha postato sul social cinese Weibo una foto di quello che sarebbe il palcoscenico per l’evento virtuale del lancio del nuovo smartphone.

Per quanto riguarda il prezzo, una indiscrezione lanciata dal product director di Redmi, Wang Teng Thomas, fa pensare che il nuovo Redmi K30S potrebbe essere il più economico sulla piazza dotato di uno Snapdragon 865. Ad oggi, il telefono più economico con questo chipset è l’iQOO Neo3, in vendita a 2598 yuan sul mercato cinese, circa 328 euro al valore di cambio attuale. Thomas sul Weibo per il nuovo Redmi K30S parla di un prezzo di circa 2500 yuan, al cambio attuale appena 315 euro.