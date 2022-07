Redmi Note 10 5G, lo sconto è da urlo: costa pochissimo

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico, che costi pochi, ma che allo stesso tempo sia affidabile, questo Redmi Note 10 5G che oggi troviamo in offerta su Amazon è quello che fa per voi. Sul sito di e-commerce è disponibile con un super sconto del 37% che fa risparmiare più di 100€ sul prezzo di listino. Una cifra non male per uno smartphone medio di gamma che oggi paghiamo quanto un lowcost.

Il Redmi Note 10 5G è il classico smartphone affidabile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo di Xiaomi (per chi non lo sapesse Redmi è il brand economico dell’azienda cinese). Il dispositivo ha una scheda tecnica che risponde alle esigenze della maggior parte delle persone: uno schermo grande e con buoni colori, una super batteria che dura fino a due giorni e un buon comparto fotografico posteriore caratterizzato da un sensore principale da ben 48MP. E il processore con modem 5G è una vera chicca: difficile trovare uno smartphone 5G a meno di 190€. L’offerta non ha una data di scadenza, ma vi suggeriamo di essere veloci: potrebbe termina presto.

Redmi Note 10 5G: la scheda tecnica

Redmi è diventata oramai una garanzia per quanto riguarda il mondo degli smartphone. Il brand nato da una costola di Xiaomi si è affermato in poco tempo come uno dei più affidabili nel panorama mondiale e in Italia ha conquistato una buona fetta di mercato. E il Redmi Note 10 5G non fa che riaffermare quanto appena detto.

Il dispositivo ha un ottimo schermo AMOLED da 6,5" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz che si adatta alla tipologia di contenuto. Raggiunge il picco massimo con le app social e con i videogame, mentre si abbassa a 60Hz con i video in streaming, a 50Hz quando è statico e a 30Hz con la riproduzione dei video. Questo permette al dispositivo anche di ottimizzare il consumo della batteria. Batteria che è da ben 5.000mAh e che assicura fino a due giorni di carica con un utilizzo normale del dispositivo.

Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 700 che integra anche il modem per il 5G. A supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Interessante anche il comparto fotografico: nella parte posteriore troviamo tre sensori, con quello principale da ben 48MP. Le altre due fotocamere sono da 2MP e sono dedicate agli scatti macro e alla profondità. Disponibile anche la modalità notturna che permette di scattare foto luminose anche in condizioni di scarsa luminosità.

Per concludere, il Redmi Note 10 5G offre anche delle funzionalità extra interessanti. Come la modalità di lettura 3.0 che non affatica troppo la vista anche dopo un uso continuato dello smartphone e il sensore per le impronte digitali che troviamo lateralmente. Presente anche il jack audio per le cuffie da 3,5mm.

Redmi Note 10 5G in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Redmi Note 10 5G in offerta su Amazon a un prezzo di 183,87€ con uno sconto di ben il 39%. Il risparmio è superiore ai 100€, una cifra molto interessante per un dispositivo lowocst. Lo smartphone viene anche spedito direttamente dal sito di e-commerce e beneficia della spedizione rapida e gratuita riservata ai clienti Prime.

Xiaomi Redmi Note 10 5G