Redmi Note 10, il miglior smartphone lowcost in offerta a un prezzo incredibile

Mancano oramai pochissimi giorni a San Valentino e c’è rimasto poco tempo per decidere quale regalo fare al proprio partner. In questi giorni vi abbiamo proposto diverse soluzioni e abbiamo scritto anche un articolo ad hoc che raccoglie le migliori offerte presenti su Amazon. Da oggi, però, c’è una nuova offerta speciale dedicata alla Festa degli Innamorati e riguarda uno smartphone lowcost molto richiesto e desiderato dagli utenti. Stiamo parlando del Redmi Note 10 5G, uno dei migliori smartphone economici disponibili sul mercato. Oggi su Amazon è disponibile a soli 199,90€, una delle prime volte che scende sotto la soglia dei 200€.

Uno smartphone non sarà un’idea regalo romanticissima, ma sicuramente è molto utile, soprattutto se la propria compagna o il proprio compagno ne necessitano. Lo Xiaomi Redmi Note 10 5G (come sappiamo Redmi è uno dei brand alternativi dell’azienda cinese) è un cellulare davvero interessante, con una scheda tecnica equilibrata (una delle migliori disponibili sul mercato per la fascia di mercato) e con alcune componenti pensate anche per la salute delle persone. Lo schermo, infatti, ha delle funzionalità che proteggono gli occhi dopo un utilizzo prolungato, in modo da non soffrire di secchezza oculare. L’offerta potrebbe durare pochi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Redmi Note 10: le caratteristiche tecniche

Un ottimo smartphone lowcost, con caratteristiche interessanti e che rispecchia in pieno la filosofia Xiaomi. Il Redmi Note 10 si posiziona in una delle fasce di mercato più agguerrite e dove la concorrenza è davvero alta. Lo smartphone, però, riesce a emergere grazie alla sua scheda tecnica che adesso andremo a vedere nel dettaglio.

Lo schermo è sicuramente uno dei componenti più interessanti: la diagonale è da 6,5" con refresh rate a 90Hz. La frequenza di aggiornamento si adatta alla tipologia di contenuto: massima per i videogame e le app social, minima (50Hz) quando il display è statico. Per lo schermo sono presenti anche delle modalità che proteggono l’affaticamento degli occhi, come ad esempio la Modalità di lettura 3.0.

Sotto il display troviamo il chipset MediaTek Dimensity 700 che integra anche un modem per il 5G, il che rende il Redmi Note 10 uno degli smartphone più economici a supportare il 5G. La RAM è da 4GB, mentre la memoria interna da 64GB. Il comparto fotografico posteriore è composto da una tripla fotocamera con sensore principale da 48MP che permette di scattare immagini di buona qualità. Gli altri due obiettivo sono un sensore per le foto macro e un sensore di profondità.

La batteria è da 5000mAh e permette di coprire due giornate senza troppi patemi e grazie alla ricarica rapida si ha il 100% di autonomia nel giro di un’ora. Il sensore per le impronte digitali è posizionato di lato ed è presente anche il jack per le cuffie, che oramai è quasi introvabile sugli smartphone.

Redmi Note 10 in offerta: prezzo e sconto

Lo smartphone lowcost Redmi Note 10 è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 199,90€, il 13% in meno rispetto al prezzo consigliato. Per lo smartphone Xiaomi si tratta di una delle prime volte sotto la soglia dei 200€ e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di pochi giorni.

Redmi Note 10