Redmi Note 10 Pro in offerta: non c'è tempo da perdere

Fascia media: due parole che possono essere bellissime per un utente Android e terribili per un produttore di smartphone Android. Mai come nell’anno da poco finito, il 2021, la fascia media del mercato smartphone Android ha offerto tanti modelli e mai l’utente ha avuto una scelta così ampia. E quando la scelta è grande, il risparmio lo può essere altrettanto.

Xiaomi, con il brand Redmi, è stata una delle protagoniste della fascia media 2021 e lo ha fatto soprattutto con un modello, uscito a marzo 2021: Redmi Note 10 Pro, un telefono con schermo da 6,67 pollici e caratteristiche tecniche di assoluto rilievo, in grado di soddisfare le necessità quotidiane di una grandissima parte dell’utenza, una buona fotocamera e una ricarica abbastanza veloce per una batteria molto grande. Insomma, nulla da dire su questo smartphone medio che, per di più, è stato lanciato con un prezzo azzeccato. Prezzo che oggi, a circa un anno dal lancio, è molto più conveniente grazie ad una offerta Amazon da prendere al volo.

Redmi Note 10 Pro: caratteristiche tecniche

Redmi Note Pro è uno smartphone che ruota intorno al chip Qualcomm Snapdragon 732G, medio gamma 2021 che è stato scelto da moltissimi produttori per l’equilibrio tra costi e prestazioni offerte. Non è il chip più veloce dell’anno, certamente, ma è più che sufficiente per l’uso quotidiano.

Lo schermo, per un medio, è forse eccessivo: 6,67 pollici AMOLED, con refresh a 120 Hz e una luminosità massima di picco di 1200 nit. Buona anche la dotazione di memoria, pari a 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di archiviazione (la combinazione migliore, in questo caso, è 8/128 GB).

Affollatissimo il modulo fotografico posteriore: sensore principale da 108 MP, grandangolo da 8 MP, macro da 5 MP e sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è invece da 16 MP, abbastanza grandangolare.

Infine la batteria: ben 5.000 mAh, con ricarica a 33 watt che non sono affatto pochi per uno smartphone di questa fascia di prezzo.

Redmi Note 10 Pro: l’offerta Amazon

Ma di quale prezzo stiamo parlando? Redmi Note 10 Pro al lancio, a marzo 2021, aveva un prezzo di listino di 400 euro. Prezzo giusto, per quelle caratteristiche tecniche in quel periodo storico..

Oggi, però, il prezzo è decisamente inferiore: Redmi Note 10 Pro, in versione 8/128 GB, si compra su Amazon a 339 euro (-61 euro, -16%). Un’offerta da non lasciarsi scappare, perché il venditore ha pochi pezzi disponibili.

Redmi Note 10 Pro – Display AMOLED 6,67 pollici – Versione 8/128 GB