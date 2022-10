Redmi Note 10 Pro, prezzo in picchiata: costa pochissimo

Trovare uno smartphone che costi poco e che abbia caratteristiche superiori alla media non è semplice. Molto spesso questi due requisiti vanno in conflitto tra di loro ed è necessario scendere a compromessi. Oggi, però, è la giornata giusta per fare un super affare. Infatti, su Amazon troviamo lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, smartphone uscito sul mercato da qualche mese, ma con caratteristiche ancora molto attuali, in offerta con un super sconto del 30% che fa risparmiare più di 100€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis.

Il Redmi Note 10 Pro è un classico smartphone lowcost dell’azienda cinese e che si contraddistingue soprattutto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Lo si potrebbe definire un medio di gamma, ma monta alcuni componenti che non troviamo nemmeno in alcuni top. Come ad esempio uno schermo con refresh rate fino a 120Hz (che lo rende super-fluido nell’utilizzo quotidiano), e una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 108MP. E poi a chiudere il cerchio c’è la batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a 2 giorni (con ricarica rapida a 33W). Insomma, lo smartphone ideale per chi vuole spendere poco, ma allo stesso tempo vuole un dispositivo performante.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: le caratteristiche tecniche

Chiedere di più a uno smartphone che costa poco più di 200€ è davvero complicato. A bordo del Redmi Note 10 Pro troviamo veramente componenti che si trovano solo su dispositivi di fascia più elevata. Un esempio è il display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate a 120Hz che lo rende super-fluido nell’utilizzo quotidiano. Uno schermo che assicura anche un’ottima luminosità con picchi fino a 1200nits. E ha anche una tecnologia che protegge gli occhi dalle luci blu, anche dopo un intenso utilizzo quotidiano.

L’altra ottima caratteristica dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo ben quattro fotocamere, con quella principale da 108MP e di livello professionale. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP, una fotocamera tele-macro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP per i ritratti. Grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale e delle varie modalità di scatto presenti all’interno dell’app fotocamera, foto e video sono di altissima qualità.

A gestire il tutto troviamo il processore Snapdragon 732G che assicura ottime prestazioni, anche in multitasking. A supporto 6GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione. Per chiudere troviamo una super batteria da 5020mAh e il supporto alla ricarica rapida da 33W che permette di avere il 50% di autonomia in meno di 30 minuti.

Redmi Note 10 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Redmi Note 10 Pro che oggi troviamo su Amazon a un prezzo di 229,79€, con uno sconto di ben il 30% rispetto a quello di listino. E grazie alla promozione attiva fino al 12 ottobre c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis. Lo smartphone è già disponibile e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare nel giro di pochissimi giorni.

