Redmi Note 10 Pro, prezzo mai visto prima: sconto imperdibile

Da oggi torna in offerta uno degli smartphone più interessanti che troviamo su Amazon e su tutti i siti di e-commerce. Stiamo parlando del Redmi Note 10 Pro che, nonostante sia uscito sul mercato da un po’ di tempo, resta ancora uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. Con lo sconto a cui lo troviamo oggi diventa un vero best buy e uno smartphone da acquistare subito. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile con uno sconto del 39% che fa risparmiare più di 120€, con il prezzo che si aggira intorno ai 200€. Un affare da non farsi assolutamente scappare.

A un prezzo del genere oramai si trovano solamente smartphone entry-level e dei medio di gamma con caratteristiche abbastanza scarne. Il Redmi Note 10 Pro è di un altro livello. Si parte con uno schermo di grandi dimensioni con frequenza d’aggiornamento da 120Hz, si prosegue con un comparto fotografico di livello professionale con sensore principale da 108MP e si conclude con una super batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. Il tutto corredato dall’affidabilità di un marchio come Xiaomi (Redmi è un brand del colosso cinese). Cosa chiedere di più a uno smartphone che costa poco più di 200€? Nulla.

Redmi Note 10 Pro: la scheda tecnica

Uno smartphone sorprendente, soprattutto al prezzo a cui lo troviamo oggi. Il Redmi Note 10 Pro ha tutto quello che si richiede a un telefonino di questo tipo, e anche qualcosa in più. Vediamolo nel dettaglio.

Si parte subito forte, con uno schermo AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz, il che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Lo smartphone è dotato anche di sensori di luce che regolano automaticamente la luminosità, in modo da offrire sempre la migliore esperienza di lettura. Il display protegge anche gli occhi dopo un utilizzo intenso. A gestire il tutto è presente il processore Snapdragon 732G con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD.

Il vero punto forte dello smartphone è il comparto fotografico, che si dimostra molto versatile e performante. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 108MP (di livello professionale), supportata da un sensore ultra-grandangolare da 8MP, da una fotocamera telemacro da 5MP e da un sensore di profondità da 2MP. La modalità notte 2.0 permette di scattare ottime foto anche quando c’è poca luce. E non manca il supporto dell’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con una super batteria da 5020mAh che ti accompagna per ben due giorni con un utilizzo normale. La ricarica rapida da 33W impiega circa un’ora per offrire il 100% di autonomia.

Redmi Note 10 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super promo per il Redmi Note 10 Pro. Oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 201,46€ con un super sconto del 39%. Si tratta di una delle migliori promo disponibili su Amazon per uno smartphone. Il risparmio è considerevole e sfiora i 130€, una bella cifra per un dispositivo di questo tipo. La disponibilità è immediata, ma le scorte sono limitate, per questo vi consigliamo di approfittarne subito. Per la consegna bisogna aspettare solamente qualche giorno.

