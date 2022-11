Redmi Note 10 Pro prezzo in picchiata: sconto impressionante

C’è un’offerta su Amazon che scuote il mercato degli smartphone. Ci riferiamo alla promo esclusiva disponibile sul Redmi Note 10 Pro, uno smartphone che si posiziona in quella fascia di mercato molto particolare tra i medio e i top di gamma e che è diventata sempre più importante per le aziende. Con lo sconto che troviamo oggi, però, il Redmi Note 10 Pro si va a posizionare tra i medio di gamma, avendo, però, una scheda tecnica nettamente superiore. Lo smartphone, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 42% che fa risparmiare più di 170€ sul prezzo di listino. Un’offerta sconvolgente per un dispositivo super affidabile e che garantisce ottime prestazioni.

A bordo del Redmi Note 10 Pro, infatti, troviamo un processore prestazionale, ben 8GB di RAM e anche un comparto fotografico di altissimo livello, con una fotocamera principale da 108MP di livello professionale. E lo schermo da 6,67" lo rende perfetto per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio. Insomma, se siete alla ricerca di uno smartphone con un rapporto qualità-prezzo eccezionale l’avete trovato: difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Redmi Note 10 Pro: la scheda tecnica

Difficile definire medio di gamma uno smartphone come il Redmi Note 10 Pro. E il motivo è molto semplice: utilizza componenti che solitamente troviamo solo sugli smartphone top, come ad esempio la fotocamera principale da 108MP. Ma andiamo con ordine, e vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

La prima caratteristica che salta subito all’occhio è lo schermo. E lo fa per due motivi: le dimensioni e l’ottima qualità. Troviamo, infatti, un display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e un refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano, in particolar modo con le app social e i videogame. È presente anche un sensore che adatta automaticamente la luminosità in base alla luce solare in modo da non creare troppo fastidio all’occhio. Sotto la scocca troviamo un ottimo processore Snapdragon, supportato da ben 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

A fare la differenza, però, è il comparto fotografico. E il motivo è semplice: nella parte posteriore troviamo, come abbiamo già detto, un obiettivo principale da 108MP, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, da una fotocamera tele-macro da 5MP e da un sensore di profondità da 2MP. Inoltre, Xiaomi ha dotato il suo smartphone anche di tecnologie avanzate per la fotografia notturna e mette a disposizioni avanzati algoritmi di intelligenza artificiale che intervengono direttamente sugli scatti e sui video.

Chiudiamo con la super batteria da 5020mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni in base all’utilizzo che se ne fa. E grazie alla ricarica rapida basta poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Redmi Note 10 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo per il Redmi Note 10 Pro: oggi lo troviamo disponibile su Amazon con uno sconto del 42% e lo si paga 233€. Per questa versione (8GB di RAM e 128GB di memoria interna) si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo per uno smartphone disponibili sul web. Ma non finisce qui: c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva solamente nella fase di check-out. La spedizione è curata direttamente da Amazon e per fare il reso gratuito c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

