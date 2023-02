Redmi Note 10 Pro, lo sconto è esagerato: offerta imperdibile

Quando si va alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo difficilmente troverete qualcosa di meglio di un dispositivo Redmi. Il brand di proprietà di Xiaomi oramai è un punto di riferimento nel mercato italiano, soprattutto nella fascia di prezzo compresa tra i 200 e i 350 euro, quella solitamente più richiesta dagli utenti. E tra i diversi modelli disponibili ce ne è uno che oggi spicca per il suo prezzo. Stiamo parlando del Redmi Note 10 Pro, dispositivo che oggi troviamo in super promo con uno sconto del 38% e che fa risparmiare quasi 130€ sul prezzo di listino. Per acqusitare lo smartphone spedito da Amazon basta cliccare qui.

L’aggettivo Pro fotografa a pieno le caratteristiche dello smartphone. È veramente Pro in tutto, a partire dallo schermo AMOLED con refresh rate fino a 120Hz e che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Non bisogna sottovalutare nemmeno il comparto fotografico: nella parte posteriore ci sono ben quattro fotocamere, tra cui un sensore principale da 108MP di livello professionale. E per concludere in bellezza è presente una batteria che assicura fino a due giorni di autonomia. Cosa chiedere di più a uno smartphone che costa così poco?

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro la scheda tecnica: le caratteristiche

Saper riconoscere il valore di uno smartphone è fondamentale quando si è nella fase di acquisto. E molto spesso un dispositivo meno blasonato e magari uscito da un po’ sul mercato è migliore rispetto a un dispositivo più recente. Questa descrizione calza a pennello per il Redmi Note 10 Pro, smartphone medio di gamma/top di gamma che oggi troviamo in super promo su Amazon. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica.

Partiamo dal primo elemento che salta subito all’occhio: lo schermo. Redmi ha optato per un display AMOLED dalle dimensioni piuttosto grandi da 6,67" e con risoluzione FHD. Dimensioni che permettono di utilizzarlo sia per le normali attività quotidiane, ma anche per vedere film e serie TV. Ma non finisce qui. Il display è super fluido (refresh rate fino a 120Hz) ed è anche super luminoso (tocca un picco di 1200nits). E ha anche la tecnologia Eye Care Display che protegge gli occhi dopo un utilizzo intenso. A gestire il tutto troviamo l’efficiente processore Snpadragon 732G con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Altro componente molto valido è il comparto fotografico posteriore. Troviamo addirittura una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108MP che solitamente non troviamo nemmeno nei modelli top. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, un sensore telemacro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che interviene in ogni scatto e in ogni video per impostare i diversi parametri.

Concludiamo con la super batteria da 5020mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Grazie alla ricarica da 33W si impiega poco meno di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Redmi Note 10 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super prezzo per un super smartphone. Oggi troviamo il Redmi Note 10 Pro in offerta con uno sconto eccezionale del 38% che fa scendere il prezzo a 202,98€. Il risparmio è davvero considerevole e raggiunge quasi i 130€ e si approfitta anche di uno dei prezzi più bassi di sempre. A corredo di tutto questo c’è anche la possibilità di pagare a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimo tempo. L’offerta non ha una data di scadenza e vi consigliamo di approfittarne subito.

Redmi Note 10 Pro

