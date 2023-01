Redmi Note 10 Pro, sconto esagerato: oggi è un vero affare

Questo 2023 si è aperto con delle ottime promozioni su alcuni degli smartphone più ricercati degli ultimi mesi. Vi abbiamo parlato dell’iPhone 14 in offerta al minimo storico con uno sconto eccezionale, mentre oggi tocca a un altro smartphone top, anche se con un prezzo di listino molto diverso. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Note 10 Pro, dispositivo che si posiziona in quella fascia di mercato tra i medio di gamma e i top di gamma.

Oggi, però, lo troviamo a un prezzo davvero eccezionale che lo fa diventare immediatamente un best-buy. Il merito è dello sconto super del 58% che permette di risparmiare poco meno di 300€ sul prezzo di listino. Lo si paga quanto un medio di gamma, ma le caratteristiche dicono tutt’altro: schermo super fluido con refresh rate fino a 120Hz, fotocamera principale da ben 108MP e una batteria che assicura un’autonomia fino a due giorni. Difficile chiedere di più a così poco.

Redmi Note 10 Pro: la scheda tecnica

Prezzo da medio di gamma, anima da top di gamma. Il Redmi Note 10 Pro è il dispositivo perfetto per tutti coloro che vogliono spendere poco, ma non vogliono trovare compromessi sulle caratteristiche tecniche.

E per capirlo basta veramente poco. Lo smartphone Xiaomi (Redmi è un brand del colosso cinese) ha un ottimo schermo AMOLED da 6.67" con refresh rate a 120Hz e risoluzione FHD. Caratteristiche che lo rendono perfetto sia nella vita quotidiana (è super fluido) sia per lavorare mentre si è in viaggio. E protegge anche gli occhi grazie alla tecnologia Eye Care Display. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Snapdragon 832G con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Superlativo anche il comparto fotografico, soprattutto per il prezzo a cui lo troviamo oggi. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 108MP che assicura scatti di livello professionale, supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP, da una fotocamera telemacro da 5MP e da un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale è da 16MP. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che ci aiuta a scattare foto sempre perfette.

Chiudiamo con la batteria da 5020mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni e grazie alla ricarica rapida da 33W impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Redmi Note 10 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo importante per il Redmi Note 10 Pro. Oggi troviamo lo smartphone di Xiaomi in offerta a un prezzo di 209,90€, con uno sconto di ben il 58%. Si risparmiano poco meno di 300€ sul prezzo di listino e lo si paga il prezzo più basso dell’ultimo periodo. A tutto questo si aggiunge anche la spedizione gratuita Prime gestita da Amazon e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito si hanno a disposizione 30 giorni di tempo.

