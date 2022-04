Redmi Note 10, lo smartphone 5G lowcost in offerta a un super prezzo

Se si vuole spendere poco per uno smartphone bisogna trovare il giusto compromesso tra caratteristiche e prezzo. E soprattutto bisogna essere bravi a trovare la giusta offerta al momento giusto. Uno dei trucchetti per spendere meno senza trascurare le performance è di concentrare l’attenzione su dispositivi usciti sul mercato da qualche mese e che con il passare del tempo vedono calare sensibilmente il loro prezzo. Come è accaduto al Redmi Note 10 che oggi troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 169,90€, ben il 26% in meno rispetto a quello di listino.

Il Redmi Note 10 è uno smartphone 5G lowcost con un prezzo accessibile a molti. Non garantirà le stesse performance di dispositivi ben più costosi, ma nell’utilizzo quotidiano si difende più che bene e non ti lascia mai a piedi. Per gli amanti delle fotografie c’è anche un comparto fotografico posteriore composto da ben tre sensori, con quello principale da 48MP. Come tutti gli smartphone Xiaomi è molto affidabile e a questo prezzo è difficile volere di più. L’offerta sta per scadere (oggi a mezzanotte), quindi se si vuole approfittare della promozione bisogna essere molto veloci nell’approfittarne.

Redmi Note 10: la scheda tecnica

Trovare uno smartphone con il 5G a meno di 170€ è davvero difficile. Per questo motivo il Redmi Note 10 è un cellulare molto interessante: rende il 5G accessibile a tutti, anche a coloro che non vogliono spendere cifre folli per un nuovo smartphone. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica del dispositivo Xiaomi (per chi non lo sapesse Redmi è un brand dell’azienda cinese).

Il Redmi Note 10 ha uno schermo da 6,5" con risoluzione FullHD e refresh rate a 90Hz. La frequenza di aggiornamento non è fissa, ma si adatta alla tipologia di contenuto: raggiunge il massimo mentre scorriamo il feed dei social network e quando giochiamo, mentre si abbassa a 60Hz quando vediamo dei video in streaming. Si riduce ulteriormente a 30Hz per la riproduzione dei video girati con la fotocamera del dispositivo o che riceviamo su WhatsApp. Questo permetto allo smartphone di ottimizzare anche il consumo della batteria.

Il cuore pulsante del dispositivo è il chipset MediaTek Dimensity 700 che, come abbiamo ripetuto, integra anche il modem per il 5G. La RAM a supporto è di 4GB, mentre lo spazio di archiviazione è di 64GB. Nella parte posteriore troviamo tre fotocamere: quella principale da 48MP e poi un sensore di profondità e una lente macro molto utile per gli scatti da vicino.

La batteria è da ben 5000mAh e con un utilizzo normale del dispositivo si possono coprire fino a due giorni. Il sensore per le impronte digitali è presente lateralmente e non sotto lo schermo. Per gli amanti della musica, è presente anche il jack audio da 3,5mm.

Redmi Note 10 in offerta: prezzo e sconto

Un buono smartphone a un ottimo prezzo. Così possiamo sintetizzare l’offerta disponibile oggi sul Redmi Note 10. Lo smartphone 5G lowcost di Apple è in offerta a un prezzo di 169,90€, con uno sconto del 26%. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è di 60€, una cifra considerevole considerando che si tratta di un dispositivo economico. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis, ma si attiva in fase di check-out. Lo smartphone beneficia della spedizione riservata ai clienti Prime e per il reso si hanno a disposizione 30 giorni.

