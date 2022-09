Redmi Note 10S, a questo prezzo è da comprare subito

Calo di prezzo improvviso per uno dei migliori smartphone medio di gamma che troviamo sul mercato. Stiamo parlando del Redmi Note 10S che oggi troviamo addirittura al minimo storico grazie al super sconto del 36%. Il risparmio è notevole, soprattutto per un dispositivo lowcost. E poi c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon. Il consiglio è di approfittarne subito, prima che l’offerta termini data l’alta richiesta del dispositivo.

Il Redmi Note 10S ha tutte le caratteristiche che si cercano in un dispositivo di questo genere. Uno schermo di buona qualità, processore che assicura ottime prestazioni e soprattutto un sensore fotografico principale da ben 64MP che permette di scattare immagini di livello professionale. E non è finita qui perché a bordo c’è anche una batteria da 5.000mAh che permette un utilizzo fino a due giorni. Insomma, lo smartphone perfetto per chi vuole spendere poco e avere un dispositivo performante.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Redmi Note 10S: le caratteristiche tecniche

Redmi non è certo una novità nel mondo degli smartphone. Il brand di proprietà di Xiaomi è presente in Italia da diversi anni e oramai è una realtà conclamata e con una grossa fetta di mercato. Il merito è anche di dispositivi come il Redmi Note 10S che si contraddistinguono per un ottimo rapporto qualità-prezzo. Difficile trovare di meglio soprattutto quando li si trova in offerta con sconti simili.

La bontà del Redmi Note 10S la si nota subito, fin dallo schermo. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,43" con ottimi colori e tecnologie avanzate che proteggono anche gli occhi dell’utente, come ad esempio la modalità lettura 3.0. E poi è anche certificato per la bassa emissione di luce blu. Sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Helio G95 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Uno dei punti di forza del dispositivo è il comparto fotografico. Trovare ben quattro sensori fotografici in un dispositivo che costa meno di 180€ non è una cosa di tutti i giorni. La fotocamera principale è da ben 64MP, coadiuvata da un sensore ultra-grandangolare da 8MP e da due sensori da 2MP, uno per la profondità e l’altro per gli scatti macro.

Chiudiamo con un’altra caratteristica molto interessante, la batteria da ben 5.000mAh. Oltre ad assicurare un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale supporta anche la ricarica rapida da 33W.

Redmi Note 10S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi scappare. Il Redmi Note 10S è disponibile su Amazon a un prezzo di 179,90€, con uno sconto di ben il 36% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 100€, una cifra elevata per uno smartphone lowcost. Il sito di e-commerce offre anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 35,98€ al mese (il servizio può essere selezionato direttamente nella pagina prodotto). La disponibilità è immediata e lo smartphone viene consegnato nel giro di un paio di giorni.

Redmi Note 10S