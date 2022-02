Redmi Note 11, nuovo minimo storico: la miglior offerta di oggi

Lanciati sul mercato da una decina di giorni e già in super offerta su Amazon. Stiamo parlando dei due nuovi smartphone Xiaomi, il Redmi Note 11 e il Redmi Note 11S, due dispositivi medio di gamma che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per il 2022 Xiaomi non ha voluto cambiare filosofia e per il brand Redmi ha deciso di continuare sul solco tracciato negli anni precedenti: prodotti di ottima qualità, affidabili e con un prezzo inferiore alla media. Per il lancio Xiaomi avevamo scontato il Redmi Note 11 “base" con memoria interna da 64GB, oggi, invece, troviamo al prezzo più basso di sempre il Redmi Note 11 da 128GB e il Redmi Note 11s.

Il Redmi Note 11 è in offerta su Amazon a un prezzo di 206,30€, ben il 17% in meno rispetto a quello di listino. La versione “S", invece, è in promozione a 249,90€ con uno sconto dell’11%. Per entrambi i modelli si tratta di un’ottima offerta, soprattutto perché sono stati lanciati sul mercato da una decina di giorni. Si tratta di due smartphone pensati per coloro che non vogliono spendere cifre elevate, ma che allo stesso tempo sono alla ricerca di cellulari con ottime prestazioni. Il Redmi Note 11S strizza l’occhio anche agli amanti delle foto, grazie alla fotocamera principale da 108MP.

Se vuoi restare aggiornato in tempo reale sulle migliori offerte su smartphone, smart TV e tanto altro, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Redmi Note 11 e Redmi Note 11S: la scheda tecnica

Redmi Note 11 e Redmi Note 11S, come si può intuire dal nome, hanno molte caratteristiche in comune, ma differiscono per alcune componenti molto importanti. Partiamo da cosa hanno in comune e poi analizzeremo le differenze.

Entrambi gli smartphone hanno uno schermo da 6.43" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz che rende il display super fluido. È presente anche una modalità che diminuisce l’affaticamento degli occhi, soprattutto se utilizziamo il dispositivo per molte ore. Identica è anche la batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 33W che permette di arrivare a fine giornata senza nessun problema (si arriva fino a 48 ore di utilizzo con una sola carica).

Passiamo alle differenze. Sul Redmi Note 11 troviamo il processore Snapdragon 680 con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il Redmi Note 11S, invece, ha il chipset MediaTek Helio G96 con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. Differenze anche nel comparto fotografico. I due smartphone hanno quattro fotocamere, di cui tre identiche: l’obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP, e i due sensori da 2 MP per le fotografie macro e per la profondità. A differire è la fotocamera principale: sul Redmi Note 11 troviamo un sensore da 50MP, mentre sul Redmi Note 11S un obiettivo professionale da 108MP.

Redmi Note 11 e Redmi Note 11S in offerta: prezzo e sconto

Per il Redmi Note 11S si tratta del primo vero sconto da quando è stato lanciato su Amazon. Oggi lo smartphone lo possiamo acquistare in offerta su Amazon a un prezzo di 249,90€, 11% in meno rispetto a quello di listino. Il Redmi Note 11 da 128GB, invece, è disponibile sempre sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 206,30€. In questo caso lo sconto sale al 17%. In questo momento il Redmi Note 11 è anche lo smartphone più venduto su Amazon; quindi, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. I due smartphone vengono spediti direttamente da Amazon e la consegna è prevista in pochissimi giorni. Per il reso ci sono a disposizione 30 giorni.

Il prezzo presente nel banner è errato: bisogna cliccarci e aprire la pagina prodotto per vedere quello esatto.

Redmi Note 11s – blu

Redmi Note 11s – grigio

Redmi Note 11