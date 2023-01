Redmi Note 11 al minimo storico: è da comprare subito

Il Redmi Note 11 è uno degli smartphone che più ha catturato l’attenzione nel 2022. E lo ha fatto grazie al suo rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale e per Xiaomi è stato un successo non appena è arrivato sul mercato. Oggi diventa ancora più interessante grazie allo sconto del 30% che troviamo su Amazon che fa scendere il prezzo a un livello che non si vedeva da tantissimo tempo. Se state cercando uno smartphone lowcost, il Redmi Note 11 è l’ideale.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Si tratta di un dispositivo in pure stile Xiaomi: ottime specifiche tecniche a un prezzo abbordabile. Dispone di uno schermo fluido, un processore che assicura prestazioni più che decenti, una buona fotocamera e una batteria che non vi deluderà mai e si ricarica velocemente. Uno smartphone che normalmente costerebbe più di 250€, ma che ora possiamo trovare a un prezzo molto più contenuto. Un’offerta da non farsi scappare, per nessun motivo.

Redmi Note 11

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Redmi Note 11: la scheda tecnica

Uno smartphone di cui ci si può fidare e che soprattutto non delude le aspettative. Redmi è diventata un punto di riferimento quando si cercano dispositivi di questo genere. E per capirlo basta dare un’occhiata alla scheda tecnica del Redmi Note 11.

Iniziamo dallo schermo. È presente un display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz, che garantisce una fluidità eccezionale nell’uso quotidiano. La luminosità massima raggiunge i 1000nit. La Modalità di lettura 3.0, inoltre, allevia l’affaticamento degli occhi, soprattutto dopo un uso intenso. A gestire il tutto troviamo il processore Snapdragon 680, accompagnato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Un altro punto di forza è il comparto fotografico, davvero completo per uno smartphone che costa così poco. Sul retro è presente una quadrupla fotocamera, con sensore principale da 50MP, affiancato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, da un obiettivo macro da 2MP e da un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale è da 13MP. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che aiuta a scattare foto perfette e già pronte da caricare sui social.

Il Redmi Note 11 è dotato di una batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. La ricarica rapida da 33W impiega circa un’ora per raggiungere il 100% di autonomia.

Redmi Note 11 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super sconto e super prezzo per il Redmi Note 11. Oggi troviamo lo smartphone lowcost in offerta a un prezzo di 175,40€, con uno sconto di ben il 30% rispetto a quello di listino. Il risparmio è davvero considerevole e supera i 70€. La spedizione e la consegna viene eseguita direttamente da Amazon e lo si riceve a casa nel giro di pochissimi giorni. Per fare il reso si hanno a disposizione i classici trenta giorni.

Redmi Note 11

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram