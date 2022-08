Redmi Note 11, torna l’offerta con il super sconto: da acquistare subito

Anche in questi primi mesi del 2022 Redmi ha lanciato una nuova serie dei suoi smartphone lowcost. Stiamo parlando dei nuovi Redmi Note 11 (parliamo al plurale perché oltre al modello base sono stati presentati anche delle versioni pro), smartphone che fanno dell’ottimo rapporto qualità-prezzo la loro caratteristica principale. Lanciati da pochi mesi, sono diventati fin da subito tra i più richiesti su tutti i siti di e-commerce, compreso Amazon. E non è un caso che proprio su questo sito di e-commerce sono al momento lo smartphone più venduto. E il motivo è abbastanza semplice: il Redmi Note 11 (versione base) è in offerta con uno sconto di ben il 25% che fa risparmiare circa 70€ sul prezzo di listino.

Con i prezzi dei dispositivi tech in netta crescita, trovare uno smartphone come il Redmi Note 11 ben al di sotto dei 200€ è un vero affare. E per capirlo basta guardare alcune delle caratteristiche tecniche: schermo AMOLED super fluido, quadrupla fotocamera posteriore con sensore professionale da 50MP e un’ottima batteria da 5.000mAh che assicura fino a due giorni di autonomia. E per non farci mancare nulla c’è anche il supporto ad Alexa che permette di utilizzare lo smartphone utilizzando solo i propri comandi vocali.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Redmi Note 11: la scheda tecnica

Componenti affidabili e ottimo rapporto qualità-prezzo sono i due pilastri su cui si fonda il Redmi Note 11. E per capirlo basta vedere la scheda tecnica. Xiaomi (Redmi è un brand gestito e controllato dal colosso cinese) ha puntato su caratteristiche ben precise e che soprattutto sono utili nella vita di tutti i giorni.

Ad esempio lo schermo super fluido. Sullo smartphone, infatti, troviamo un display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz. Grazie alla tecnologia Sunlight display lo schermo è sempre leggibile, anche sotto la luce del sole. La modalità di lettura 3.0, invece, riduce l’affaticamento degli occhi anche dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca troviamo l’affidabile processore Snapdragon 680 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Ottimo il comparto fotografico per uno smartphone lowcost. Troviamo nella parte posteriore un sensore principale da 50MP, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e da due sensori da 2MP, uno dedicato agli scatti macro e l’altro alla profondità. La fotocamera per i selfie è da 13MP e permette di scattare ottimi selfie.

Chiudiamo con la super batteria da 5.000mAh che assicura fino a due giorni di autonomia. E grazie alla ricarica da 33W si ottiene il 100% di ricarica in poco più di un’ora.

Redmi Note 11 in offerta: prezzo e sconto

Ottima offerta per il Redmi Note 11. Oggi lo troviamo in promo a un prezzo di 186,55€, con uno sconto di ben il 25% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di circa 70€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate sfruttando il servizio messo a disposizione da Cofidis che si può attivare in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire bene come funziona). Lo smartphone viene spedito direttamente da Amazon e per la consegna non bisogna aspettare moltissimi giorni.

Redmi Note 11