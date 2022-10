Redmi Note 11, prezzo in picchiata: sconto incredibile

Quale occasione migliore del Prime Day autunnale per acquistare il nuovo smartphone? In questi due giorni di sconti incredibili riservati ai clienti Prime (per diventare utente Prime gratis per 30 giorni basta cliccare qui) troviamo tantissimi dispositivi in offerta, ma una delle migliori riguarda sicuramente il Redmi Note 11. Oggi è disponibile al minimo storico con un super sconto di ben il 30% e al miglior prezzo web. L’offerta, purtroppo, scade oggi e quindi avete pochissime ore per approfittarne: il nostro consiglio è di essere velocissimi.

Lo smartphone è stato lanciato nel primo semestre di quest’anno e subito si è fatto apprezzare per la scheda tecnica equilibrata, ma soprattutto per un rapporto qualità-prezzo difficile da battere. E con lo sconto del Prime Day diventa veramente un best buy a cui non poter fare a meno. Basta leggere la scheda tecnica per capire la bontà dello smartphone: schermo AMOLED FHD con refresh-rate elevato, fotocamera da 50MP e batteria da ben 5.000mAh. Insomma, tutte le caratteristiche che si ricercano in un dispositivo di questo genere.

Redmi Note 11: la scheda tecnica

Cercare qualcosa di più in uno smartphone che costa così poco è davvero difficile. Basta leggere la scheda tecnica per capire le qualità del dispositivo: non si tratta del classico telefono lowcost utile solo per chiamare o inviare messaggi.

Partiamo dallo schermo. Il Redmi Note 11 ha un display AMOLED da 6,43" con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 90Hz, che lo rende molto fluido con le app social e con i videogame. Inoltre ha anche la modalità di lettura 3.0 che allevia l’affaticamento degli occhi e il Sunlight display che permette di leggerlo anche sotto la luce del sole. A gestire il tutto troviamo l’affidabilissimo processore Snapdragon 680 con a supporto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Altrettanto valido il comparto fotografico che ci permette di scattare foto più che decenti in qualsiasi situazione. Nella parte posteriore troviamo quattro sensori: quello principale da 50MP, poi un sensore ultra-grandangolare da 8MP, una fotocamera macro da 2MP e un sensore di profondità sempre da 2MP. Si tratta di un comparto tecnico molto variegato e che si adatta a qualsiasi tipo di situazione, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. La fotocamera selfie è da 13MP.

Altro punto forte è la batteria da ben 5000mAh che garantisce un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. E grazie alla ricarica rapida da 33W si impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Redmi Note 11 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

In questo Prime Day 2022 troviamo il Redmi Note 11 in offerta a un prezzo di 159,90€, con uno sconto di ben il 30%. Il risparmio è precisamente di 70€, una cifra tutt’altro che da disprezzare per uno smartphone così economico. E poi c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva nella pagina prodotto. Per il dispositivo si tratta anche del minimo storico su Amazon. Come già detto, l’offerta è valida solo per oggi, quindi avete pochissime ore per approfittarne.

Redmi Note 11

