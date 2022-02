Redmi Note 11, appena uscito e già in super sconto al minimo storico

Presentati ufficialmente ieri (17 febbraio), oggi li troviamo già in offerta su Amazon a un prezzo speciale. Stiamo parlando dei nuovissimi Xiaomi Redmi Note 11 e dello Xiamo Redmi Note 11s. I due nuovi smartphone lowcost sono tra i primi a essere presentati in questo 2022 dall’azienda cinese e non si discostano molto da quanto già fatto da Xiaomi nel passato. Infatti abbiamo di fronte due smartphone con un’ottima scheda tecnica e con un prezzo davvero interessante. Oggi troviamo lo Xiaomi Redmi Note 11 in offerta su Amazon a un prezzo di 179€, con uno sconto del 22% su quello di listino. Si tratta di un super sconto per uno smartphone che è appena uscito. Si tratta, però, di un’offerta lampo: si avrà tempo fino a domani 19 febbraio per approfittare di questa super promo.

Lo smartphone ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori dispositivi lowcost lanciati in questa prima parte di 2022. Sia il Redmi Note 11 sia il Redmi Note 11s (le differenze sono minime e riguardano principalmente il processore e il comparto fotografico) sono smartphone che hanno un obiettivo chiaro: aggredire la fascia di mercato dei medio di gamma. Fascia che in questi anni è stata dominata dagli smartphone Xiaomi e che probabilmente continuerà a esserlo anche nel 2022.

Se vuoi restare informato in tempo reale sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo bisogna cliccare qui.

Scheda tecnica Redmi Note 11

Guardando il prezzo si può pensare che il Redmi Note 11 sia uno smartphone entry-level, ma poi basta analizzare la scheda tecnica per capire che abbiamo a che fare con un vero medio di gamma. E che non ha paura di competere con smartphone ben più costosi. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche dello smartphone.

Il display AMOLED è da 6,43" con refresh rate a 90Hz. La frequenza di aggiornamento rende lo schermo super fluido, soprattutto quando si gioca e quando si utilizzano le app social. Il display ha anche delle modalità ad hoc per proteggere gli occhi dall’affaticamento. Sotto lo schermo troviamo il processore Snapdragon 680, supportato da 4GB di RAM e da 64GB di memoria interna.

Molto interessante il comparto fotografico posteriore, dove troviamo ben quattro obiettivi. La fotocamera principale è da 50MP, supportata da una fotocamera ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da due sensori da 2 MP per la profondità e per le foto macro. La fotocamera anteriore è da 13 Megapixel.

Presente anche una batteria da ben 5000mAh che permette di coprire due giorni senza troppi patemi. E grazie alla ricarica rapida da 33W si riesce ad avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora. Lo smartphone è abbastanza sottile e anche molto leggero, in controtendenza rispetto ai dispositivi usciti negli ultimi mesi.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S si contraddistingue dal modello base per il processore Helio G96, per il quantitativo di RAM e memoria interna, e per una fotocamera principale da 108MP, che solitamente troviamo solo nei modelli top di gamma. Per il resto sono identici.

Redmi Note 11 in offerta: prezzo e sconto

Il Redmi Note 11 è disponibile in offerta lampo su Amazon a un prezzo di 179€, ben il 22% in meno rispetto a quello di listino. Si risparmiano più di 50€. L’offerta, però, dura solamente fino a domani sera (19 febbraio), quindi bisogna essere molto veloci nell’approfittarne. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di pochissimi giorni. Per il reso ci sono due settimane di tempo. Il Redmi Note 11 è disponibile in due colorazioni: nero e blu.

Redmi Note 11 – nero

Redmi Note 11 – blu

Troviamo in offerta anche lo Xiaomi Redmi Note 11S, ma in questo caso lo sconto è di 30€ e sotto forma di coupon; quindi, bisogna applicarlo manualmente nella pagina prodotto. Il prezzo finale è di 249,90€.

Redmi Note 11S – nero

Redmi Note 11S – blu