Redmi Note 11 Pro, l’offerta è favolosa: sconto imperdibile

Quando si parla di smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il primo pensiero corre immediatamente ai dispositivi Xiaomi, soprattutto a quelli brandizzati Redmi. L’azienda cinese è diventata oramai un punto di riferimento nel mercato italiano, grazie soprattutto a dispositivi con componenti affidabili e di ottima qualità. Un esempio è il Redmi Note 11 Pro, uscito oramai da qualche mese sul mercato ma che resta ancora uno degli smartphone più ricercati e acquistati nella sua categoria.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Si posiziona in quella fascia di prezzo compresa tra i 250 – 400 euro dove si concentrano maggiormente gli sforzi dei produttori e dove c’è la maggior concorrenza. E il Redmi Note 11 Pro ne è un punto di riferimento, soprattutto oggi che lo troviamo in offerta con un ottimo sconto che fa scendere il prezzo al punto di più basso dell’ultimo periodo. Difficile trovare di meglio a meno di 300€: schermo super fluido, processore Snapdragon con modem 5G e fotocamera principale da 108MP, la stessa che troviamo su dispositivi molto più costosi. Uno smartphone versatile ed equilibrato, oggi anche a un super prezzo.

Redmi Note 11 Pro

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Redmi Note 11 Pro: la scheda tecnica

Redmi non ha bisogno di molte presentazioni, è oramai una presenza stabile nel mercato italiano e i suoi smartphone lowcost sono super affidabili.

Questo Redmi Note 11 Pro non tradisce le attese: display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate elevatissimo fino a 120Hz, il che rende lo smartphone molto fluido con i videogame e le app social. Grazie alle dimensioni "big" dello schermo è possibile utilizzare il dispositivo per tanti scopi differenti: vedere le serie TV mentre si è in viaggio, oppure lavorare su documenti di lavoro. Il display è pensato anche per proteggere gli occhi degli utenti dopo un utilizzo prolungato. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Snapdragon 695 dotato anche di modem per il 5G. A supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Il comparto fotografico è una vera sorpresa. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da ben 108MP, lo stesso presente su dispositivi molto più costosi. La qualità degli scatti e delle riprese è veramente ottima, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale per correggere eventuali imprecisioni. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP.

Chiudiamo con la super batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale e grazie alla ricarica super rapida da 67W impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

Redmi Note 11 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi scappare: oggi troviamo lo smartphone top di Redmi a un prezzo di 299,90€, con uno sconto del 21% che fa risparmiare 80€ sul prezzo di listino. C’è anche l’opportunità di dilazionare il pagamento a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. Disponibilità immediata con consegna super rapida, anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito avete 30 giorni di tempo.

Redmi Note 11 Pro

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram