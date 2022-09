Redmi Note 11 Pro+ è al minimo storico: offerta Amazon incredibile

La scelta di un nuovo smartphone di fascia media si fonda solitamente sulla valutazione della scheda tecnica, prima, e del prezzo, dopo. Una scelta difficile a causa della presenza di infinite proposte, tutte molto interessanti ma con schede tecniche e prezzi simili. Ecco perché cadono a fagiolo le offerte su Amazon, come quella in corso su Redmi Note 11 Pro+.

Redmi Note 11 Pro+ è, infatti, un ottimo smartphone di fascia media dotato di un chip più che sufficiente a svolgere tutti i compiti quotidiani chiesti ad un telefono nel 2022. A questo chip, però, aggiunge alcune chicche come la ricarica velocissima, con una potenza che oggi troviamo solo sui top di gamma (e neanche su tutti). Lanciato a marzo 2022 in Cina e poco dopo arrivato anche in Europa, Note 11 Pro+ sin da subito si è distinto per l’equilibrio della scheda tecnica e un prezzo assolutamente azzeccato. Tanto basta per capire che, oggi, con uno sconto di 100 euro su Amazon il Redmi Note 11 Pro+ è diventanto uno smartphone assolutamente "best buy".

Redmi Note 11 Pro+: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Redmi Note 11 Pro+ è il MediaTek 920 abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Tra i punti di forza del Redmi Note 11 Pro+ sicuramente annoveriamo il display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e 1.200 nit di picco di luminosità.

Sul retro ci sono tre fotocamere: la principale, il sensore Samsung HM2 da 108 MP, il grandangolo da 8 MP e il macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP. L’audio è stereo, con due altoparlanti, realizzato in collaborazione con JBL e compatibile con Dolby Atmos. E’ presente anche il jack da 3,5 mm, per le cuffiette cablate.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica da 120 W (da 0% a 100% in 15 minuti).

Redmi Note 11 Pro+: l’offerta Amazon

Lo smartphone Redmi Note 11 Pro è disponibile al prezzo di listino di 449,90 euro, che scendono di parecchio grazie all’offerta in corso su Amazon: 349,90 euro (-22%, -100 euro).

Redmi Note 11 Pro+ 5G – Versione 6/128 GB di memoria – Ricarica ultra rapida 120 W