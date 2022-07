Redmi Note 11 Pro+ in offerta a un prezzo imperdibile: minimo storico

Da oggi troviamo in offerta su Amazon lo smartphone top Redmi Note 11 Pro + al prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. Per chi non lo sapesse, Redmi è un brand di proprietà di Xiaomi specializzato appositamente su smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo. E questo Redmi Note 11 Pro+ rispecchia in pieno la filosofia del brand. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 26% che fa risparmiare più di 100€ sul prezzo di listino e lo fa diventare uno dei dispositivi più interessanti disponibili sul mercato.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

Leggendo la scheda tecnica del Redmi Note 11 Pro+ si capisce immediatamente che abbiamo tra le mani un piccolo gioiellino. Ha tante caratteristiche che fanno felici gli utenti, come ad esempio uno schermo super fluido con refresh rate a 120Hz, una fotocamera principale professionale da 108MP e una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida da 67W che impiega meno di un’ora per avere il 100% di autonomia. Insomma, tante piccole cose che vanno ad arricchire il ricco pacchetto offerto dallo smartphone Xiaomi. L’offerta non ha una durata e il dispositivo è molto richiesto sul mercato, quindi vi consigliamo di essere veloci.

Redmi Note 11 Pro+: la scheda tecnica

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ ha fatto il suo debutto sul mercato da pochissimi mesi e per questo motivo troviamo solamente componenti di ultima generazione, a partire già dallo schermo. Il display AMOLED da 6,67" FHD ha un refresh rate fino a 120Hz che rende super fluido il dispositivo, soprattutto con le app social e i videogame. Non mancano le classiche tecnologie che troviamo in tutti i dispositivi Xiaomi come ad esempio la modalità di lettura 3.0 pensata per non affaticare troppo gli occhi anche con un utilizzo intenso dello smartphone. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 695 con modem 5G integrato, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Uno dei punti di forza dello smartphone è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera, con il sensore principale professionale da 108MP che assicura scatti e video di ottima qualità, perfetti per essere caricati sui social. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera selfie è da 16MP.

La batteria da 5.000mAh assicura fino a due giorni di autonomia con un utilizzo normale del dispositivo. Grazie alla ricarica rapida da 67W bastano pochissimi minuti per avere un giorno di ricarica, mentre per il 100% basta poco più di trenta minuti. Xiaomi ha dotato lo smartphone anche della tecnologia LiquidCool, un efficiente sistema di raffreddamento che mantiene sempre sotto controllo le temperature in modo da non danneggiare le componenti interne.

Redmi Note 11 Pro+ in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Redmi Note 11 Pro+ è disponibile su Amazon a un prezzo di 295,66€, con uno sconto del 26% sul prezzo di listino. Acquistandolo adesso si risparmiano poco più di 100€ e si approfitta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva solamente in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Lo smartphone viene spedito direttamente da Amazon e i clienti Prime possono beneficiare della consegna veloce, anche meno di 24 ore.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+